IND vs AUS: केएल राहुल ने दिवाली पर जीता दिल, नन्हें फैंस को दी सेल्फी और जमकर की बातचीत

टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान अपने नन्हें फैन को दिवाली के मौके पर खुश खर दिया है.

KL Rahul
केएल राहुल (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 20, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से पर्थ में हारने के बाद अब दूसरे वनडे मैच के लिए एडिलेड पहुंच चुकी है. दिवाली के मौके पर टीम इंडिया का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में टीम इंडिया पर्थ से एडिलेड के लिए रवाना होती हुई नजर आ रही है. वीडियो में केएल राहुल भी कैप्चर हुए हैं. इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा किया, जिससे उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है.

केएल राहुल ने जीता फैंस का दिल
दरअसल, एयरपोर्ट के अंदर जब टीम इंडिया जा रही थी. उस समय सभी खिलाड़ी गेट से गुजरकर अंदर जा रहे थे. इस दौरान वहां से केएल राहुल भी गुजर रहे थे. वहीं गेट पर एक 6 से 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ था. उसके साथ एक व्यक्ति (जो उसका पिता या अन्य कोई रिश्तेदार हो सकता है) भी मौजूद था.

जब राहुल वहां से गुजर रहे थे, उस समय वो बच्चा और उसके साथ मौजूद व्यक्ति उनसे एक फोटो लेने की गुजारिश करता है. इस पर राहुल तुरंत उन्हें फोटो देने के लिए तैयार हो जाते हैं. वो बच्चा और व्यक्ति बड़े शौक के साथ राहुल के साथ सेल्फी लेते हैं. इसके बाद राहुल वहां पर रुक कर उनके साथ बता करते हैं.

राहुल ने अपने नन्हें फैंस से की बातचीत
केएल राहुल अपने नन्हें फैन के साथ बात करते हुए भी नजर आते हैं. अक्सर क्रिकेटर्स अपने फैंस के साथ बात करते हुए कम ही नजर आते हैं. लेकिन राहुल ने ऐसा नहीं किया वो अपने फैन के साथ जमकर बात करते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. राहुल ने अपनी इस जेस्चर से सभी फैंस का दिल जीत लिया है.

एडिलेड में खेला जाएगा दूसरा वनडे
भारतीय क्रिकेट टीम को पर्थ में बारिश से बाधित मैच में 26 ओवर में 131 रनों का बचाव करते हुए 7 विकेट से हार मिली थी. अब टीम इंडिया 23 अक्टूबर को एडिलेड में तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेलते हुए नजर आएंगी. भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है. अब वो दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज 1-1 से बराबर करना चाहेगी.

ये खबर भी पढ़ें : हैप्पी दिवाली 2025: विराट-सिराज समेत तमाम क्रिकेटर्स ने ऑस्ट्रेलिया से देशवासियों को दी बधाई, देखें खूबसूरत वीडियो

