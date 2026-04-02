IPL 2026: आज KKR के सामने SRH का चैलेंज, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट और संभावित 12 खिलाड़ी
KKR vs SRH IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ईडन गार्डन्स आमने सामने होंगे.
Published : April 2, 2026 at 1:11 PM IST
IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का छठा मैच आज (2 अप्रैल) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. इस मैच में केकेआर को एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि आज का मैच उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस ग्राउंड में KKR का इतिहास काफी मजबूत रहा है. उन्होंने यहां पर खेले गए अपने 95 मैचों में से 54 में जीत हासिल की है. जबकि हैदराबाद के खेलाफ यहां पर केकेआर ने 11 में से 8 मैच में जीत दर्ज की है.
दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. जहां केकेआर को वानखेड़े में मुंबई से हार मिली वहीं हैदराबाद को आरसीबी से एम चिन्नास्वामी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब ये दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत कंफर्म करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी.
KKR के लिए, यह मैच घरेलू मैदान पर होने वाले अहम मैचों की शुरुआत है. एक हफ्ते के अंदर तीन मैच होने हैं और राज्य चुनावों की वजह से लंबे ब्रेक से पहले 19 अप्रैल को एक और मैच होना है. ऐसे में तीन बार की चैंपियन टीम अपने जाने-पहचाने माहौल का फायदा उठाने के लिए बेताब होगी.
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दोनों टीमों की समस्या एक जैसी
दोनों टीमों में बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत नजर आती है, लेकिन गेंदबाजी में गहराई की कमी एक बड़ी चिंता बन गई है. केकेआर के लिए हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने, साथ ही मथीशा पथिराना के उपलब्ध न होने और कैमरन ग्रीन की सीमित भूमिका ने उनकी गेंदबाजी को कमजोर कर दिया है.
ये कमजोरियां उनके पहले मैच में साफ नजर आईं, जहां वे 220 रनों के स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे और विरोधी टीम को एक बड़ी शुरुआती साझेदारी बनाने दी, जिससे नई गेंद के साथ उनकी मुश्किलें उजागर हो गईं.
वहीं दूसरी और SRH भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रही है. हालांकि उनके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड के रूप में एक मजबूत टॉप ऑर्डर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी यूनिट 200 से ज्यादा के स्कोर का बचाव करने में मुश्किल महसूस कर रही है.
फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के कारण पैट कमिंस की अनुपस्थिति ने उनकी टीम को और भी कमजोर कर दिया है. पहले मैच में कई गेंदबाजों के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के बाद, SRH को अपने मुख्य बल्लेबाजों और गेंदबाजों, दोनों पर ही निर्भर रहना होगा, ताकि वे इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, जिसके बारे में उम्मीद है कि इसमें काफी रन बनेंगे.
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KKR vs SRH हेड टू हेड रिकॉर्ड
अब तक दोनों टीमें 30 बार आमने सामने आ चुकी है. जिसमें 20 बार केकेआर की टीम को जीत मिली है जबकि 10 बार हैदराबाद ने जीत हासिल करने में सफल रही.
KKR vs SRH ईडन गार्डन्स पिच रिपोर्ट
ईडन गार्डन्स की पिच आम तौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल होती है और यहां काफी रन बनने की उम्मीद रहती है. हालांकि, आज के हालात को देखते हुए, पिच पर सामान्य से ज़्यादा घास नजर आ रही है. इस वजह से, मैच के शुरुआती दौर में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है, जबकि बाद के दौर में स्पिनरों को फायदा हो सकता है.
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KKR vs SRH: दोनों टीमों की संभावित 12 खिलाड़ी
KKR संभावित-12: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी, कार्तिक त्यागी.
SRH संभावित-12: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, डेविड पायने/जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा
KKR vs SRH दोनों टीमों के स्क्वाड
कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी, दक्ष कामरा.
सनराइजर्स हैदराबाद: ईशान किशन (कप्तान और विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, लियाम लिविंगस्टोन, कामिंडु मेंडिस, क्रेन्स फुलेट्रा, ब्रायडन कार्से, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, डेविड पायने, हर्ष दुबे, अमित कुमार, जीशान अंसारी.