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IPL 2026: आज KKR के सामने SRH का चैलेंज, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट और संभावित 12 खिलाड़ी

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद ( Etv Bharat )

IPL 2026 Today Match: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का छठा मैच आज (2 अप्रैल) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा. इस मैच में केकेआर को एडवांटेज हासिल होगा, क्योंकि आज का मैच उनके होम ग्राउंड ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस ग्राउंड में KKR का इतिहास काफी मजबूत रहा है. उन्होंने यहां पर खेले गए अपने 95 मैचों में से 54 में जीत हासिल की है. जबकि हैदराबाद के खेलाफ यहां पर केकेआर ने 11 में से 8 मैच में जीत दर्ज की है. दोनों टीमों को अपने पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. जहां केकेआर को वानखेड़े में मुंबई से हार मिली वहीं हैदराबाद को आरसीबी से एम चिन्नास्वामी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. अब ये दोनों टीमें आईपीएल 2026 में अपनी पहली जीत कंफर्म करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. KKR के लिए, यह मैच घरेलू मैदान पर होने वाले अहम मैचों की शुरुआत है. एक हफ्ते के अंदर तीन मैच होने हैं और राज्य चुनावों की वजह से लंबे ब्रेक से पहले 19 अप्रैल को एक और मैच होना है. ऐसे में तीन बार की चैंपियन टीम अपने जाने-पहचाने माहौल का फायदा उठाने के लिए बेताब होगी. दोनों टीमों की समस्या एक जैसी

दोनों टीमों में बल्लेबाजी लाइनअप मजबूत नजर आती है, लेकिन गेंदबाजी में गहराई की कमी एक बड़ी चिंता बन गई है. केकेआर के लिए हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने, साथ ही मथीशा पथिराना के उपलब्ध न होने और कैमरन ग्रीन की सीमित भूमिका ने उनकी गेंदबाजी को कमजोर कर दिया है. ये कमजोरियां उनके पहले मैच में साफ नजर आईं, जहां वे 220 रनों के स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे और विरोधी टीम को एक बड़ी शुरुआती साझेदारी बनाने दी, जिससे नई गेंद के साथ उनकी मुश्किलें उजागर हो गईं. वहीं दूसरी और SRH भी इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रही है. हालांकि उनके पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और ट्रैविस हेड के रूप में एक मजबूत टॉप ऑर्डर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी यूनिट 200 से ज्यादा के स्कोर का बचाव करने में मुश्किल महसूस कर रही है.