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KKR vs SRH: हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रनों से हराया, दर्ज की टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत

अभिषेक शर्मा और अजिंक्या रहाणे ( IANS )

KKR vs SRH IPL 2026: सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अपने दूसरे मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 65 रनों से हरा दिया. 227 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर की पूरी टीम 16 ओवर में 161 रन पर ही ढेर हो गई. फिन एलन ने 7 गेंद में 28, अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंद में 52 और रिंकू सिंह ने 25 गेंद में 35 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका. जिसकी वजह से केकेआर को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा. हैदराबाद की तरफ से उनादकट ने तीन विकेट और मलिंगा व रेड्डी को 2-2 विकटे मिले. नितीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया. हेड-अभिषेक की शानदार पारी

इससे पहले केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. जिसका पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ने पावरप्ले में ही 90 रन जड़ दिए. हेड ने 21 गेंद में 46 जबकि अभिषेक ने 21 गेंद में 48 रन बनाए. इसके अलावा क्लासेन ने 35 गेंद में 52 और नितीश रेड्डी 39 रनों की शानदार पारी खेली. जिसके वजह से हैदराबाद इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर 226/8 रन बनाने में सफल रहे. केकेआर की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट झटके. आज के मैच में केकेआर ने कोई बदलाव नहीं किया और पहला मैच खेलने वाली टीम को दूसरे मैच में उतारने का फैसला किया. जबकि हैदराबाद ने अपनी टीम में एक बदलाव किया है. हर्षल पटेल की जगह शिवांग कुमार को टीम में शामिल किया है.