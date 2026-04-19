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'हर स्थिति का लुत्फ लो...', वैभव सूर्यवंशी को कुमार संगकारा का संदेश

Sangakkara on Vaibhav Suryavanshi: कुमार संगकारा ने ये भी कहा कि वैभव सूर्यवंशी के बारे में जितना कम बात की जाए उतना बेहतर है.

वैभव सूर्यवंशी
वैभव सूर्यवंशी (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 3:34 PM IST

3 Min Read
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Sangakkara on Vaibhav Suryavanshi: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में आज (19 अप्रैल) पहले मैच में केकेआर का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है. ये मैच केकेआर के लिए बहुत अहम है, क्योंकि उसे इस सीजन पहली जीत की तलाश है. वहीं राजस्थान इस सीजन अच्छा कर रही है और वो इस मैच को जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश करेगी.

वैभव सूर्यवंशी को कुमार संगकारा का संदेश
इस अहम और बड़े मैच से पहले राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच कुमार संगकारा ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि इस किशोर खिलाड़ी को अपने खेल का आनंद लेते रहना चाहिए और उसके बारे में कम से कम बात की जाए तो बेहतर है.

संगकारा ने कहा कि वैभव की आईपीएल यात्रा शानदार पारियों और सीखने के अनुभवों का मिश्रण है, और इस उम्र में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक हैं. उन्होंने कहा, 'मेरा संदेश सरल है हर स्थिति का लुत्फ लो. चाहे 35 गेंदों में 100 रन हों, 15 गेंदों में 50 रन या पहली ही गेंद पर आउट होना. खेल में रन बनाना और आउट होना, दोनों ही प्रक्रिया का हिस्सा हैं.'

वैभव का IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन
बता दें कि 15 वर्षीय बल्लेबाज ने मौजूदा आईपीएल सत्र में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है. उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ जसप्रीत बुमराह और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जोश हेजलवुड जैसे गेंदबाजों पर भी आक्रामक प्रहार किए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन की तूफानी पारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था.

सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पिछले मैच में वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए, जिससे उनके प्रदर्शन में अस्थिरता भी सामने आई. संगकारा ने कहा कि टी20 क्रिकेट में सलामी बल्लेबाजों के लिए आक्रामक शुरुआत करना सामान्य बात है और वैभव समय के साथ परिस्थितियों को समझना सीख जाएंगे. उन्होंने कहा, 'वह खुद ही चीजें समझ लेंगे. ऐसे खिलाड़ी के लिए कभी-कभी कम कहा जाना ही बेहतर होता है.'

वैभव मैच की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं
संगकारा ने आगे कहा, 'वैभव में अपार प्रतिभा है. वह नेट सत्र में कड़ी मेहनत करते हैं और मैच की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं. मैं चाहता हूं कि वैभव अपनी 15 साल की उम्र की स्वाभाविक मासूमियत और खेल के प्रति जिज्ञासा को बनाए रखें, क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है.'

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