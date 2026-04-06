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KKR vs PBKS: बारिश के कारण मैच हुआ रद्द, दोनों टीमों को मिला एक-एक अंक

KKR vs PBKS IPL 2026: पंजाब और कोलकाता के बीच ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 12वां मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया. जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक-एक अंक आपस में शेयर करना पड़ा.

मैच शुरू होने से पहले मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी भी दी थी, जो की सही साबित हुई. बारिश आने से पहले 3.4 ओवर का ही खेल हो सका था जिसमें केकेआर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 25 रन बना लिए थे. लेकिन इस दौरान उन्होंने फिन एलन और कैमरून ग्रीन का बड़ा विकेट भी खो दिया.

आज के मैच में केकेआर ने दो बड़े बदलाव भी किए. अपने दोनों मेन स्पिनर्स वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को प्लेइंग-11 से बाहर रखा, जो की सात में पहली बार था जब केकेआर इन दोनों दिग्गज स्पिनरों के बिना मैदान में उतरा. उनकी जगह रोमन पॉवेल और नौदीप सैनी को टीम में शामिल किया. वहीं पंजाब ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया था.

KKR vs PBKS: दोनों टीमों की प्लेइंग-11