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IPL 2026: KKR के लिए गुड न्यूज, 25 करोड़ के खिलाड़ी को 24 गेंद डालने का मिला ग्रीन सिंग्नल

कोलकाता नाइट राइडर्स ( IANS )

Cameron Green Bowling: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के अपने चौथे मैच में आज (9 अप्रैल 2026) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) भिड़ने वाली है. इस मैच से पहले KKR के लिए एक गुड न्यूज सामने आई है. एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इस मैच में गेंदबाजी शुरू कर सकते हैं. ग्रीन अपने पिछले तीन मैचों में एक बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरे थे, जहां वो तीनों मैच में ही फ्लॉप रहे थे. केकेआर ने उनको अपने सबसे मजबूत आलराउंडर आंद्र रसेल के रिटायरमेंट के बाद 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा था. जिससे वो आईपीएल के सबसे मंहगे विदेशी खिलाड़ी बन गए. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी से रोका

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, KKR को सूचित किया गया था कि ग्रीन IPL 2026 की शुरुआत एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में करेंगे. उनके बोर्ड ने 30 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ KKR के पहले मैच के बाद जारी एक बयान में कहा, 'कैमरून को पीठ के निचले हिस्से में चोट है, जिसका इलाज चल रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ समय तक गेंदबाजी से दूर रहने की जरूरत है. कैमरून फिलहाल भारत में अपनी गेंदबाजी का भार धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं, ताकि लगभग 10-12 दिनों में वापसी कर सकें.'