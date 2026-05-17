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KKR vs GT मैच में 6 बल्लेबाजों ने बदला IPL का इतिहास

IPL के इतिहास में पहली बार 6 बल्लेबाजों ने 50 प्लस स्कोर करके बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

KKR vs GT मैच में 6 बल्लेबाजों ने बदला IPL का इतिहास
KKR vs GT मैच में 6 बल्लेबाजों ने बदला IPL का इतिहास (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : May 17, 2026 at 2:23 PM IST

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KKR vs GT Match Record: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 60वें मैच में KKR और GT के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करके टूर्नामेंट में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 16 मई की रात कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए KKR vs GT मैच में 6 बल्लेबाजों ने 50 प्लस स्कोर किया, जो कि IPL के इतिहास में पहली बार हुआ है.

KKR की तरफ से तीन बल्लेबाजों ने 50 से ज्यादा रन बनाए. जिसमें फिन एलन 93, अंगकृष रघुवंशी नाबाद 82 और कैमरून ग्रीन नाबाद 52 रन बनाए. वहीं GT की तरफ से कप्तान शुभमन गिल ने 85, जोस बटलर ने 57 और साईं सुदर्शन 53 रनों की पारी खेली.

हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स यह मैच 29 रनों से अपने नाम करने में सफल रही. वहीं दूसरी ओर मैच हारने से गुजरात टाइटंस की इस सीजन लगातार पांच मैचों की जीत का सिलसिला भी टूट गया, और KKR की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं.

KKR vs GT मैच का स्कोरकार्ड
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, KKR ने 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 247 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने टीम के लिए सिर्फ 35 गेंदों में 4 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 93 रन बनाए. इसके अलावा युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने नाबाद 82 रन बनाए, जबकि कैमरून ग्रीन 52 रनों पर नाबाद रहे.

248 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए, गुजरात टाइटंस ने भी जोरदार जवाब दिया. कप्तान शुभमन गिल ने 49 गेंदों में 85 रनों की शानदार पारी खेली. जोस बटलर ने 57 रन बनाए और साईं सुदर्शन 53 रनों पर नाबाद रहे. हालांकि, टीम 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 218 रन ही बना सकी. जिससे उन्हें 29 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

KKR और GT के प्लेऑफ में पहुंचने का सिनेरियो
लीग चरण में गुजरात के अब केवल एक मैच बचा है. उसके पास 16 अंक हैं और प्लेऑफ में आधिकारिक रूप से पहुंचने के लिए उसे अपना आखिरी मैच 21 मई को CSK से जीतना होगा. वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के अब लीग चरण में दो मैच बाकी हैं. टीम 20 मई को मुंबई इंडियंस और 24 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेगी और केकेआर को प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये दोनों मैच जीतने होंगे. जिससे उनके कुल अंक 15 हो जाएंगे और फिर उन्हें दूसरे टीमें के नतीजों और नेट रन रेट पर भी निर्भर रहना पड़ेगा.

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