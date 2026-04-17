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KKR vs GT: कोलकाता की लगातार 5वीं हार, गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से दी मात

KKR vs GT IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने 181 रनों के लक्ष्य को 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 11:55 PM IST

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KKR vs GT IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग के 25वें मैच में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से मात देकर अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की ही. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में गुजरात को जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसको उन्होंने कप्तान शुभमन गिल के 86 रनों की बदौलत 19.4 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ गुजरात अंक तालिका में 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया.

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