KKR के पूर्व तेज गेंदबाज को मिला ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान
ब्रेट ली को शोएब अख्तर के साथ इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है.
Published : December 28, 2025 at 5:22 PM IST
हैदराबाद: पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. यह घोषणा रविवार को की गई, जिसमें उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को सम्मानित किया गया, जो उनकी असाधारण गति, सहनशक्ति और उल्लेखनीय खेल भावना के लिए जाना जाता है.
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष पीटर किंग ने एक बयान में कहा कि वास्तव में वो इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि वह खेल के लिए एक असाधारण राजदूत बने हुए हैं.
हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष ने क्या कहा?
पीटर किंग ने अपने बयान में कहा, 'ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करना पूरी तरह से सही है. वह न सिर्फ दुनिया के सबसे तेज और रोमांचक गेंदबाजों में से एक थे, बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन एंबेसडर भी थे. ब्रेट का प्रभाव आंकड़ों से कहीं ज़्यादा था - उन्होंने जिस तरह से गेम खेला, विरोधियों को जो सम्मान दिया, और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में जो गर्व महसूस किया, उससे उन्होंने दुनिया भर के फैंस को प्रेरित किया.'
Brett Lee has been inducted into the Australian Cricket Hall of Fame after a thrilling career. What was your favourite moment from the champion fast bowler? https://t.co/E6n0gDWrtO— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2025
उन्होंने आगे कहा, 'अब एक सम्मानित कमेंटेटर के तौर पर, ली अपनी आखिरी गेंद फेंकने के काफी समय बाद भी दुनिया भर में खेल और उसके समुदायों में योगदान दे रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम उन खिलाड़ियों का सम्मान करता है जिनके करियर ने इस खेल पर एक स्थायी छाप छोड़ी है.'
ली को एलन बॉर्डर मेडल भी मिला
उन्हें प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल मिलने के बाद 2008 में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था.
A deadset champion!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 27, 2025
Brett Lee is the newest member of the Australian Cricket Hall of Fame: https://t.co/5gKpGWoY8G pic.twitter.com/faTOfUZsOa
ब्रेट ली का क्रिकेट करियर
ब्रेट ली ने 1999 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 76 टेस्ट, 221 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. अपने पूरे करियर में सभी फॉर्मेट में उन्होंने कुल 718 विकेट लिए. टेस्ट में उन्होंने 310 विकेट लिए, जबकि वनडे और टी20I में क्रमशः 221 और 38 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर के दौरान, ली ने 1999, 2003 और 2007 में तीन विश्व कप जीतने वाली टीमों में योगदान दिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कई एशेज सीरीज में भी हिस्सा लिया.
" (ricky ponting) reckons i had to get physiotherapy everytime i bowled a ball because i'd look up to see what the speed was." 😂— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2025
brett lee joins the australian cricket hall of fame: https://t.co/5gKpGWoY8G pic.twitter.com/lIiRSNMpAX
ब्रेट ली कई लीग में भी खेले
इस तेज गेंदबाज ने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स सहित दुनिया भर की कई लीग में अलग अलग टीमों के लिए खेला. वह सिक्सर्स टीम का हिस्सा थे जिसने पहला बिग बैश लीग खिताब जीता था. ली भारत में भी एक जाना-माना चेहरा बन गए, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई बार खेलने और संगीत और फिल्म सहयोग जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं.
Brett Lee steaming in was appointment viewing and had a whole generation of kids pulling out the chainsaw!— cricket.com.au (@cricketcomau) December 28, 2025
He's been inducted into the Australian Cricket Hall of Fame: https://t.co/5gKpGWoY8G pic.twitter.com/tjF7KLjoWh
ब्रेट ली ने केकेआर और पंजाब के लिए खेला
ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज नें 2007 से 2010 तक आईपीएल में पंजाब के लिए खेला और फिर 2011 से 2013 तक केकेआर टीम का हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने कुल 38 मैच खेले, जिसमें कुल 25 विकेट निकाले.