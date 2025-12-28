ETV Bharat / sports

KKR के पूर्व तेज गेंदबाज को मिला ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान

ब्रेट ली को शोएब अख्तर के साथ इतिहास के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक माना जाता है.

KKR के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली
KKR के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 28, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है. यह घोषणा रविवार को की गई, जिसमें उनके शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर को सम्मानित किया गया, जो उनकी असाधारण गति, सहनशक्ति और उल्लेखनीय खेल भावना के लिए जाना जाता है.

ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष पीटर किंग ने एक बयान में कहा कि वास्तव में वो इस सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि वह खेल के लिए एक असाधारण राजदूत बने हुए हैं.

हॉल ऑफ फेम के अध्यक्ष ने क्या कहा?
पीटर किंग ने अपने बयान में कहा, 'ब्रेट ली को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल करना पूरी तरह से सही है. वह न सिर्फ दुनिया के सबसे तेज और रोमांचक गेंदबाजों में से एक थे, बल्कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक बेहतरीन एंबेसडर भी थे. ब्रेट का प्रभाव आंकड़ों से कहीं ज़्यादा था - उन्होंने जिस तरह से गेम खेला, विरोधियों को जो सम्मान दिया, और अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में जो गर्व महसूस किया, उससे उन्होंने दुनिया भर के फैंस को प्रेरित किया.'

उन्होंने आगे कहा, 'अब एक सम्मानित कमेंटेटर के तौर पर, ली अपनी आखिरी गेंद फेंकने के काफी समय बाद भी दुनिया भर में खेल और उसके समुदायों में योगदान दे रहे हैं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेम उन खिलाड़ियों का सम्मान करता है जिनके करियर ने इस खेल पर एक स्थायी छाप छोड़ी है.'

ली को एलन बॉर्डर मेडल भी मिला
उन्हें प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल मिलने के बाद 2008 में ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया था.

ब्रेट ली का क्रिकेट करियर
ब्रेट ली ने 1999 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें 76 टेस्ट, 221 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. अपने पूरे करियर में सभी फॉर्मेट में उन्होंने कुल 718 विकेट लिए. टेस्ट में उन्होंने 310 विकेट लिए, जबकि वनडे और टी20I में क्रमशः 221 और 38 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया में अपने करियर के दौरान, ली ने 1999, 2003 और 2007 में तीन विश्व कप जीतने वाली टीमों में योगदान दिया. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कई एशेज सीरीज में भी हिस्सा लिया.

ब्रेट ली कई लीग में भी खेले
इस तेज गेंदबाज ने बिग बैश लीग में सिडनी सिक्सर्स सहित दुनिया भर की कई लीग में अलग अलग टीमों के लिए खेला. वह सिक्सर्स टीम का हिस्सा थे जिसने पहला बिग बैश लीग खिताब जीता था. ली भारत में भी एक जाना-माना चेहरा बन गए, इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कई बार खेलने और संगीत और फिल्म सहयोग जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने के कारण उनके बहुत सारे प्रशंसक हैं.

ब्रेट ली ने केकेआर और पंजाब के लिए खेला
ऑस्ट्रेलिया के इस तेज गेंदबाज नें 2007 से 2010 तक आईपीएल में पंजाब के लिए खेला और फिर 2011 से 2013 तक केकेआर टीम का हिस्सा रहे. इस दौरान उन्होंने कुल 38 मैच खेले, जिसमें कुल 25 विकेट निकाले.

ये भी पढ़ें

वो क्रिकेटर जो संन्यास लेने के बाद बन गए सिंगर, 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम कर देगा हैरान

'भाला फेंकने की कोशिश की थी लेकिन'... ब्रेट ली ने नीरज चोपड़ा को लेकर बोली बड़ी बात

क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे लंबे छक्के, जानिए बल्लेबाजों के नाम और दूरी

TAGGED:

AUSTRALIAN CRICKET HALL OF FAME
BRETT LEE LATEST NEWS
तेज गेंदबाज ब्रेट ली
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम
BRETT LEE HALL OF FAME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.