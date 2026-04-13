IPL 2026: क्या KKR की बदलेगी किस्मत? 18 करोड़ के गेंदबाज को टीम में शामिल होने की मिली मंजूरी
IPL 2026 में KKR एकमात्र ऐसी टीम है, जो अभी तक अपनी जीत का खाता नहीं खोल सकी है.
Published : April 13, 2026 at 2:28 PM IST
KKR IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. चार मैच में उसे तीन में हार का सामना करना पड़ा है जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था. तीन बार की चैंपियन केकेआर का अगला मैच 14 अप्रैल को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से है. इस मैच से पहले केकेआर को एक बड़ी राहत मिली है.
रिपोर्ट है कि टीम के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है और उन्हें श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से भारत जाकर अपनी टीम KKR से जुड़ने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) मिल गया है. IPL 2026 की नीलामी में KKR ने पथिरना को 18 करोड़ रुपये की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था.
हालांकि, T20 विश्व कप 2026 के दौरान चोट लगने के बाद उनके खेलने पर अनिश्चितता बनी हुई थी. उस टूर्नामेंट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ चार गेंदें फेंकी थी और फिर मैदान से बाहर चले गए थे.
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𝐓𝐨𝐩 𝟑 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐬: 2 Titles combined.
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पथिराना केकेआर टीम से कब जुड़ेंगे?
ईएसपीएन क्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज की चोट अब इतनी ठीक हो गई है कि वह भारत की यात्रा कर सकते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वो 17 अप्रैल को KKR टीम से जुड़ जाएंगे.
इसी दिन KKR का अगला मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ होना है. जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी टीम CSK (14 अप्रैल) और गुजरात टाइटंस (17 अप्रैल) के खिलाफ होने वाले मैच नहीं खेल पाएंगे.
रिपोर्ट में बताया गया है कि पथिराना इसके बाद होने वाले मैच, यानी 19 अप्रैल को अपने घरेलू मैदान पर राजस्थान रॉयल्स (RR) के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए ही चयन के लिए उपलब्ध होंगे.
IPL में पथिराना का शानदार प्रदर्शन रहा है
IPL में पथिराना का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है. इससे पहले वह CSK के लिए खेल चुके हैं. जहां उन्होंने 32 मैचों में 47 विकेट लिए और 2023 में CSK को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी. डेथ ओवरों में गेंदबाजी करने का उनका अनुभव KKR की गेंदबाजी यूनिट के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. इस सीजन केकेआर की गेंदबाजी लाइनअप सबसे कमजोर पक्ष रहा है. क्योंकि टीम के मेन बॉलर चोट की वजह से बाहर चल रहे हैं.