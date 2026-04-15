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IPL 2026: कप्तान रहाणे ने KKR की लगातार हार का जिम्मेदार इन खिलाड़ियों के ठहराया

KKR IPL 2026: तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन खराब प्रदर्शन जारी है. अब इस टीम को पांच मैच में से चार में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसकी वजह से उनको एक अंक मिल गया.

इस सीजन 14 अप्रैल को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए अपने पांचवें मैच में केकेआर को चेन्नई सुपर किंग्स से 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. 192 रनों के लक्ष्य को केकेआर चेज नहीं कर सकी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी.

मैच के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने माना कि बैटिंग में मोमेंटम की कमी कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार नुकसान पहुंचा रही है. हालांकि, उन्होंने बॉलिंग यूनिट की तारीफ की, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा. टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए रहाणे ने बताया कि पावर-प्ले में मुश्किल शुरुआत के बाद भी KKR के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की.

खराब बैटिंग हार की सबसे बड़ी वजह

हार के बाद KKR के कप्तान ने कहा, 'बैटिंग में कोई खास मोमेंटम नहीं था. बिल्कुल सही बात है. मुझे लगा कि बॉलिंग में हमने बहुत अच्छी वापसी की. इस विकेट पर 190 रन का स्कोर काफी अच्छा था, खासकर पावर-प्ले में जिस तरह उन्होंने 70 के करीब रन बनाए थे. उसके बाद स्कोर को 190 तक सीमित रखना हमारी बॉलिंग यूनिट का शानदार काम था.'