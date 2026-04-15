IPL 2026: कप्तान रहाणे ने KKR की लगातार हार का जिम्मेदार इन खिलाड़ियों के ठहराया
KKR IPL 2026: इस सीजन केकेआर एकमात्र ऐसी टीम है, जिसने अभी तक अपने जीत का खाता नहीं खोल सकी है.
Published : April 15, 2026 at 10:46 AM IST
KKR IPL 2026: तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सीजन खराब प्रदर्शन जारी है. अब इस टीम को पांच मैच में से चार में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिसकी वजह से उनको एक अंक मिल गया.
इस सीजन 14 अप्रैल को एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए अपने पांचवें मैच में केकेआर को चेन्नई सुपर किंग्स से 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा. 192 रनों के लक्ष्य को केकेआर चेज नहीं कर सकी और 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 160 रन ही बना सकी.
मैच के बाद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने माना कि बैटिंग में मोमेंटम की कमी कोलकाता नाइट राइडर्स को लगातार नुकसान पहुंचा रही है. हालांकि, उन्होंने बॉलिंग यूनिट की तारीफ की, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा. टीम के प्रदर्शन पर बात करते हुए रहाणे ने बताया कि पावर-प्ले में मुश्किल शुरुआत के बाद भी KKR के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की.
खराब बैटिंग हार की सबसे बड़ी वजह
हार के बाद KKR के कप्तान ने कहा, 'बैटिंग में कोई खास मोमेंटम नहीं था. बिल्कुल सही बात है. मुझे लगा कि बॉलिंग में हमने बहुत अच्छी वापसी की. इस विकेट पर 190 रन का स्कोर काफी अच्छा था, खासकर पावर-प्ले में जिस तरह उन्होंने 70 के करीब रन बनाए थे. उसके बाद स्कोर को 190 तक सीमित रखना हमारी बॉलिंग यूनिट का शानदार काम था.'
गेंदबाजों की कोशिशों के बावजूद, रहाणे ने माना कि बैटिंग यूनिट इसका फायदा नहीं उठा पाई, खासकर पावर-प्ले में, जहां KKR की शुरुआत काफी धीमी रही. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि शुरुआत में हमारी बैटिंग काफी धीमी रही, पावर-प्ले में हम सिर्फ 36 या 37 रन ही बना पाए. मुझे लगता है कि यह एक अहम बात थी. बीच के ओवरों में स्पिनरों के खिलाफ रन बनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसके अलावा विकेट बैटिंग के लिए काफी अच्छा था.'
KKR को फिनिशर की जरूरत
KKR के कप्तान ने इस बात पर जोर दिया कि टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो पारी को संभाले और मैच को आखिर तक ले जाए. हाल के मैचों में टीम में इसी चीज की कमी देखने को मिली है. उन्होंने कहा, 'हमें एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो आखिर तक बैटिंग करे और मैच को फिनिश करे.'
केकेआर का अगला मैच 17 अप्रैल को है. जब वो गुजरात टाइटंस से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे.
The sweet taste of a home victory 🥳— IndianPremierLeague (@IPL) April 14, 2026
Making it two massive wins in a row ✌️ @ChennaiIPL are 𝘽𝙪𝙞𝙡𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙪𝙢 in front of the home fans 💛
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