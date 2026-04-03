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आदिवासी रत्न से सम्मानित महाराष्ट्र मलखंभ टीम के कैप्टन ने की छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम की तारीफ

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में मलखंभ खेलने महाराष्ट्र की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची. और अच्छा प्रदर्शन किया. देशदीपक गुप्ता ने मलखंभ खिलाड़ी से बात की.

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मलखंभ खिलाड़ी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 3, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में महाराष्ट्र की मलखंभ टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है. अभी तक होने वाली प्रतियोगिताओं में सरगुजा में महाराष्ट्र की टीम नंबर वन पर चल रही है. ईटीवी भारत ने महाराष्ट्र मलखंभ टीम के कैप्टन से बातचीत की और वहां के खेलने के तौर तरीकों के बारे में जाना. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आदिवासी रत्न से समानित खिलाड़ी ने छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम की खूब तारीफ की.

अतुल्य स्पोर्ट्स में मलखंभ एकेडमी

महाराष्ट्र मलखंभ टीम के कैप्टन देवीदास कामड़ी ने बताया कि गांव में अतुल्य स्पोर्ट्स नाम से एकेडमी है, जहां पवन अडोलेकर बच्चों को मलखंभ की ट्रेनिंग देते हैं. मलखंभ की ट्रेनिंग पूरी तरह निशुल्क दी जाती है. एकेडमी के सीनियर खिलाड़ी जूनियर खिलाड़ियों को मलखंभ की बारीकियां सिखाते हैं.

महाराष्ट्र मलखंभ टीम के कैप्टन से खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

एकेडमी में निशुल्क सिखाते हैं मलखंभ

देवीदास बताते हैं कि अतुल्य स्पोर्ट्स प्राइवेट एकेडमी है. लेकिन वहां किसी तरह की फीस नहीं ली जाती. पूरा खर्च पवन अडोलेकर ही उठाते हैं.

आदिवासी रत्न सम्मान भी मिला, नेशनल में पहली बार मिला मौका

देवीदास ने बताया कि वे कई बार स्टेट चैंपियन रह चुके हैं. पहली बार नेशनल खेल रहे हैं. दूसरे खेल भी खेलते हैं. जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें आदिवासी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है.

खेलो इंडिया के लिए सरकार का जताया आभार

खेलों इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए देवीदास ने सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि मलखंभ को इतना बढ़ावा देने के लिए सरकार का दिल से शुक्रिया. मलखंभ को अगर ऐसे ही सरकार प्रोत्साहन देती रहे तो इस खेल को खेलने वाले ट्राइबल बच्चों को काफी फायदा मिलेगा. इससे खिलाड़ियों को अच्छी धनराशि भी मिलेगी. मेहनत करने वाले बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा.

छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम की तारीफ की

देवीदास ने बताया कि उनकी छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम से पहली बार मुलाकात 2 साल पहले इंडियास गॉट टैलेंट में हुई थी. छत्तीसगढ़ की टीम ने रोमांचकारी करतब दिखाया था, जिसकी बदौलत इंडियास गॉट टैलेंट का खिताब भी हासिल किया. बहुत ही अच्छी टीम है, हमने उस टीम से बहुत कुछ सीखा. छत्तीसगढ़ मलखंभ टीम के कोच योगेश सर खिलाड़ियों पर बहुत मेहनत करते हैं और उनको बहुत बढ़ावा देते हैं. छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों से हमें बहुत प्रेरणा मिली है.

महाराष्ट्र के खिलाड़ी देवीदास कामड़ी और दूसरे मलखंभ खेलने वाले खिलाड़ी चाहते हैं कि इस खेल को भी खेलो इंडिया में मुख्य खेल के रूप में शामिल किया जाए.

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