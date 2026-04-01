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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स: ETV भारत से बोले द्रोणाचार्य अवॉर्डी महा सिंह राव, SAI Training Center भेज जाएंगे मेडल विजेता

द्रोणाचार्य अवॉर्डी महा सिंह राव ने बताया कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को हायर स्पोर्ट्स सेंटर भेजा जाएगा. देशदीपक गुप्ता ने खास बात की.

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 1:24 PM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का एक पार्ट सरगुजा में आयोजित था. सरगुजा में सिर्फ एक ही खेल रेसलिंग का आयोजन किया गया था, जिनमे खिलाडियों के बीच मुकाबला हुआ. इसके समापन के बाद दो दिवासीय मलखंभ का भी आयोजन है लेकिन ये सिर्फ प्रदर्शन का पार्ट है. इसमें आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होगी. रेसलिंग के समापन के बंद अंतिम व फ़ाइनल परिणाम आ चुके हैं. चार दिवसीय चैम्पियनशिप में हर दिन के परिणाम और अंतिम परिणाम की जानकारी के साथ इस ट्राइबल गेम के पीछे सेलेक्टर के रूप में टैलेंट खोजने वाले एक्सपर् से ईटीवी भारत ने बातचीत की और जाना कि आगे अब क्या कदम होगा खेलो इंडिया और सरकार का.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए ट्राइबल क्षेत्रों से खिलाड़ियों के चयन की जिम्मेदारी महा सिंह राव को दी गई है. महासिंह राव दिल्ली के हनुमान अखाड़े के प्रमुख कोच हैं और कई ख्याति प्राप्त पहलवानों को प्रशिक्षित कर उन्हें अर्जुन अवॉर्ड तक पहुंचाया है. भारत सरकार ने इन्हें खेल के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान द्रोणाचार्य अवॉर्ड से सम्मानित किया है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के दौरान द्रोणाचार्य अवॉर्डी महा सिंह राव से खास बात (ETV Bharat Chhattisgarh)

द्रोणाचार्य अवॉर्डी महा सिंह राव की ईटीवी भारत से खास बात

महा सिंह राव ने ईटीवी भारत के बताया कि जनजातीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ में खेलों इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया. इन खेलों के जरिए टैलेंट सर्च कर रहे हैं, ताकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को SAI Training Center भेजा जाएगा, जहां बच्चों को अच्छी डाइट और ट्रेनिंग मिलेगी.

महा सिंह राव ने कहा कि लखनऊ में साई के सेंटर है जहां लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है. मुंबई में लड़कों के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, जहां ट्रेनिंग लेकर खिलाड़ी और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं.

Khelo India Tribal Games
सरगुजा में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहले दिन के परिणाम

प्रतियोगिता के शुरुआत के साथ ही पहले दिन खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ. युवा पहलवानों ने अपनी तकनीक एवं रणनीति का जबरदस्त प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष फ्रीस्टाइल सीनियर में 74 किलोग्राम भारवर्ग में जम्मू कश्मीर के मुनैर हुसैन और महाराष्ट्र के विक्रम साहेबराव पवार ने विभिन्न पड़ाव में जीत हासिल कर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनाई. इसी प्रकार फ्रीस्टाइल सीनियर में 125 किलोग्राम भारवर्ग में तेलंगाना के बनोथ विनोदकुमार और महाराष्ट्र के विनोद यशवंत सलकार विजेता रहे, विभिन्न राउंड में विजेता रहीं महिला सीनियर 50 किलोग्राम भारवर्ग में झारखण्ड की पूनम ओरांव, तेलंगाना की के.गीता, महिला सीनियर 62 किलोग्राम भारवर्ग में असम की देबी दैमारी, हिमाचल की प्रियंका चौधरी ने जगह बनाई थी.

Khelo India Tribal Games
सरगुजा में रेसलिंग का आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

दूसरे दिन के परिणाम

पदक हासिल करने वालों में दूसरे दिन सीनियर 50 किलोग्राम महिला में झारखंड की पूनम ओरांव ने गोल्ड, तेलंगाना की के. गीता ने सिलवर, झारखण्ड की चंचला कुमारी एवं असम की रूपतालिन ने कांस्य पदक जीता. महिला सीनियर 62 किलोग्राम भारवर्ग में हिमाचल की प्रियंका चौधरी ने गोल्ड, असम की देबी दैमारी ने सिल्वर, मध्यप्रदेश की चांदनी नरेती एवं असम की अनिशा बासुमातारी ने कांस्य पदक जीता. इसी प्रकार पुरुष वर्ग में ग्रीको रोमन सीनियर 67 किलोग्राम भारवर्ग में झारखंड के अंजीत कुमार मुंडा को गोल्ड, गुजरात के वसावा मुकेशभाई को सिल्वर, असम के आकाश करदोंग एवं हिमाचल प्रदेश के अक्षय कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया.

Khelo India Tribal Games
ट्राइबल क्षेत्रों के खिलाड़ियों का मिला मंच (ETV Bharat Chhattisgarh)

97 किलोग्राम भारवर्ग में हिमाचल प्रदेश के नवीश कुमार ने गोल्ड, जम्मू कश्मीर के शमा हुन ने सिल्वर, हिमाचल प्रदेश के साहिल चौधरी ने कांस्य पदक जीता. फ्रीस्टाइल सीनियर में 74 किलोग्राम भारवर्ग में जम्मू कश्मीर के मुनैर हुसैन को गोल्ड, महाराष्ट्र के विक्रम साहेबराव पवार को सिल्वर एवं हिमाचल प्रदेश के अंकुश कुमार एवं कर्नाटक अम्रुत फक्कीरप्पा ने कांस्य पदक जीता. फ्रीस्टाइल सीनियर में 125 किलोग्राम भारवर्ग में महाराष्ट्र के विनोद यशवंत सलाकार को गोल्ड, राजस्थान के अमित कुमार मीना को सिल्वर एवं हिमाचल प्रदेश के हरपाल सिंह ने कांस्य पदक जीता.

तीसरे दिन के परिणाम

कड़े मुकाबले के बीच विजेता पदक प्राप्त करने वालों में तीसरे दिन महिला सीनियर 53 किलोग्राम में झारखंड की नेहा ओराँव ने गोल्ड, असम की प्रतिमा खाखलरी ने सिलवर, असम की मैनारी खाखलरी और मिज़ोरम की लालवेनहीमी ने कांस्य पदक जीता. महिला सीनियर 76 किलोग्राम भारवर्ग में कर्नाटक की मनीषा जुवाव सिद्दी ने गोल्ड, हिमाचल प्रदेश की मुस्कान ने सिल्वर, मिजोरम की लालहमंगहिसँगी ने कांस्य पदक जीता.

इसी प्रकार पुरुष वर्ग में ग्रीको रोमन सीनियर 60 किलोग्राम भारवर्ग में कर्नाटक के रोहन एम दोद्दामनी को गोल्ड, राजस्थान के दिनेश सोलंकी को सिल्वर, मेघालय के झु पा यू झु नोंगतडु ने कांस्य पदक अपने नाम किया. फ्रीस्टाइल 97 किलोग्राम भारवर्ग में जम्मू कश्मीर के हमाम हुसैन ने गोल्ड, हिमाचल प्रदेश के मोहित कुमार ने सिल्वर, जम्मू कश्मीर के मोहम्मद वसीम चौधरी ने कांस्य पदक जीता. ग्रीको रोमन सीनियर में 87 किलोग्राम भारवर्ग में हिमाचल प्रदेश के पीयूष गुज्जर को गोल्ड,जम्मू कश्मीर के रियाज हुसैन को सिल्वर एवं हिमाचल प्रदेश के टेकचंद ने कांस्य पदक जीता. फ्रीस्टाइल सीनियर में 65 किलोग्राम भारवर्ग में बिहार के मुलायम खरवार को गोल्ड, राजस्थान के राकेश कुमार मीना को सिल्वर एवं कर्नाटक के कैम्पानगौड़ा वी केम्प्पणवार ने कांस्य पदक जीता.

चौथे दिन का परिणाम

चौथे और अंतिम दिन आयोजित स्पर्धा में महिला सीनियर 57 किलोग्राम भारवर्ग में तेलंगाना की नागलक्ष्मी ने गोल्ड, कर्नाटक की शालीना सिद्धि ने सिल्वर, कर्नाटक की अमूल्या भीमसेन कुन्दरगी ने कांस्य पदक जीता. महिला सीनियर 68 किलोग्राम भारवर्ग में कर्नाटक के प्रिंसिता पेड्र फ़र्नान्डिस सिद्दी को गोल्ड, मिजोरम के एलिजाबेथ रोहलुपुल्ल को सिल्वर, गुजरात के चावड़ा लीलाबेन मैयाभाई एवं राजस्थान की बालकेश कुमारी मीना को कांस्य पदक प्राप्त हुआ. पुरूष सीनियर फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम भारवर्ग में ओड़िसा के अजीत भुयां को गोल्ड, महाराष्ट्र के पारस सुभाष बिड़कर को सिल्वर, महाराष्ट्र के विकी रामचन्द्र उइके एवं हिमाचल प्रदेश के अब्दुल खान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ.

पुरूष ग्रीको रोमन सीनियर 77 किलोग्राम में झारखंड के अभिषेक मुंडा ने गोल्ड, हिमाचल प्रदेश के अर्फ़न ने सिल्वर, तेलंगाना के जादव चरण एवं जम्मू-कश्मीर के इंजमाम ने कांस्य पदक प्राप्त किया. पुरूष फ्रीस्टाइल सीनियर 86 किलोग्राम में हिमाचल प्रदेश के सुमित ठाकुर को गोल्ड, जम्मू-कश्मीर के बहादुर खान को सिल्वर, हिमाचल प्रदेश के शब्बीर खान को कांस्य पदक प्राप्त किया. पुरूष ग्रीको रोमन सीनियर 130 किलोग्राम में मध्यप्रदेश के शिवा भलावी को गोल्ड, जम्मू कश्मीर के दिलेर खान को सिल्वर, तेलंगाना के कर्रा राजू को कांस्य पदक प्राप्त हुआ.

चैम्पियनशिप के फ़ाइनल परिणाम

समापन के अवसर पर टीम चैंपियनशिप परिणाम घोषित किए. जिसमे पुरूष वर्ग में हिमाचल प्रदेश ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं जम्मू कश्मीर फर्स्ट रनरअप, महाराष्ट्र एवं झारखण्ड सेकंड रनरअप बना. महिला वर्ग में असम ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं झारखण्ड फर्स्ट रनरअप, कर्नाटक और तेलंगाना सेकंड रनरअप रहे.

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