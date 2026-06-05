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किशनगंज की 6 बेटियों ने रचा इतिहास, बिहार महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन

किशनगंज: बिहार के किशनगंज के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. किशनगंज की होनहार 6 बेटियों का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. ये सभी खिलाड़ी आगामी महिला टी-20 राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी निभाएंगी. इनकी उपलब्धि पर किशनगंज वासियों को गर्व हो रहा है और हर तरफ इन 6 खिलाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है.

अलग-अलग कैटेगरी में हुआ चयन: सभी 6 खिलाड़ियों का चयन अलग-अलग कैटेगरी में हुआ है. अंडर-19 टीम में 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें तानिया, श्रुति, मुस्कान और लक्खी कुमारी के नाम हैं. इसके अलावा, अंडर-15 टीम में 2 खिलाड़ियों, सिया चौहान और साक्षी साहा को शामिल किया गया है. इन सभी का चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है. इसकी जानकारी किशनगंज खेल अधिकारी मनीष कुमार ने दी.

"बच्चियां काफी प्रतिभावान हैं, इनको आगे और सुविधा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये बच्चियां बिहार के साथ देश में भी अपनी पहचान बना सकें. मैं इनके माता-पिता को बधाई देता हूं. अन्य अभिभावकों से भी अपील है कि वे अपने बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने में मदद करें. सरकार अब खेलों के लिए बहुत कुछ कर रही है." -मनीष कुमार, खेल अधिकारी, किशनगंज