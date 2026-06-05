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किशनगंज की 6 बेटियों ने रचा इतिहास, बिहार महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन

किशनगंज की 6 बेटियों का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है, जो आगामी राष्ट्रीय टी-20 टूर्नामेंट खेलेंगी.

kishanganj six girls selected bihar women cricket team
किशनगंज की 6 बेटियों का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 5, 2026 at 8:39 PM IST

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किशनगंज: बिहार के किशनगंज के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. किशनगंज की होनहार 6 बेटियों का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है. ये सभी खिलाड़ी आगामी महिला टी-20 राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी निभाएंगी. इनकी उपलब्धि पर किशनगंज वासियों को गर्व हो रहा है और हर तरफ इन 6 खिलाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है.

अलग-अलग कैटेगरी में हुआ चयन: सभी 6 खिलाड़ियों का चयन अलग-अलग कैटेगरी में हुआ है. अंडर-19 टीम में 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें तानिया, श्रुति, मुस्कान और लक्खी कुमारी के नाम हैं. इसके अलावा, अंडर-15 टीम में 2 खिलाड़ियों, सिया चौहान और साक्षी साहा को शामिल किया गया है. इन सभी का चयन ट्रायल के आधार पर किया गया है. इसकी जानकारी किशनगंज खेल अधिकारी मनीष कुमार ने दी.

"बच्चियां काफी प्रतिभावान हैं, इनको आगे और सुविधा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ये बच्चियां बिहार के साथ देश में भी अपनी पहचान बना सकें. मैं इनके माता-पिता को बधाई देता हूं. अन्य अभिभावकों से भी अपील है कि वे अपने बच्चों की खेल प्रतिभा को निखारने में मदद करें. सरकार अब खेलों के लिए बहुत कुछ कर रही है." -मनीष कुमार, खेल अधिकारी, किशनगंज

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किशनगंज की 6 बेटियों का बिहार महिला क्रिकेट टीम में चयन (ETV Bharat)

क्रिकेट संघ का मिला भरपूर सहयोग: इन खिलाड़ियों के चयन में किशनगंज जिला क्रिकेट संघ की अध्यक्ष संगीता जैन और उपाध्यक्ष मोताहेरा जबी की बड़ी भूमिका है. पिछले वर्षों में जिला स्तर पर खिलाड़ियों के लिए कैंप आयोजित करने के साथ खेल किट उपलब्ध कराने और ट्रायल कराने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है. आज इन 6 बेटियों की सफलता से किशनगंज के लोग गदगद हैं.

सपनों को मिली नई उड़ान: 6 लड़कियों की सफलता पर स्थानीय लोगों ने उनके परिजनों को बधाई दी. लोगों का कहना है कि यह सफलता न केवल खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है, बल्कि उन सभी लोगों के समर्पण और विश्वास की जीत भी है, जिन्होंने इन बेटियों के सपनों को उड़ान दी है.

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