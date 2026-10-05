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5 हजार के पुराने धनुष से एशियन गेम्स के गोल्ड तक पहुंची कीर्ति, दादा के गले में डाल दिया मेडल, रिटौली में जोरदार स्वागत

तीरंदाजी में स्वर्ण पदक विजेता कीर्ति शर्मा का जोरदार स्वागत ( ETV Bharat )

जींद: एशियन गेम्स में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीतकर जींद की बेटी कीर्ति शर्मा सोमवार को जब अपने पैतृक गांव रिटौली पहुंचीं तो पूरा गांव अपनी बेटी के स्वागत में उमड़ पड़ा. जामनी मोड़ से कीर्ति को खुली जीप में गांव तक लाया गया. रास्तेभर ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ बेटी का स्वागत करते रहे. लेकिन इस स्वागत समारोह का सबसे भावुक पल तब आया, जब कीर्ति ने अपना स्वर्ण पदक दादा रामजुवारी शर्मा के गले में डालते हुए कहा, "दादा, यह आपकी जीत है." दादा ने भी खुली जीप में खड़े होकर पोती का मेडल ग्रामीणों को दिखाया.

SAI में चयन के बाद आढ़ती से कर्ज लेकर नया धनुष खरीदाः कीर्ति की इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानी है, जिसमें महंगा खेल सामान खरीदने तक के लिए परिवार को सोचना पड़ता था. कीर्ति ने तीरंदाजी की शुरुआत करीब 5 हजार रुपये के पुराने धनुष से की थी. बाद में जब उसका चयन साई के लिए हुआ तो पिता विजय शर्मा ने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए आढ़ती से 60 हजार रुपये कर्ज लेकर नया धनुष खरीदा. कीर्ति का रिटौली में जोरदार स्वागत (ETV Bharat) धनुष के दाम सुनकर लौटने वाले थे पिता: कीर्ति पिल्लूखेड़ा के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी. वर्ष 2019-20 में कोच उद्यम सिंह वहां डीपीई बनकर आए. उन्होंने कीर्ति की प्रतिभा को पहचाना और उसके पिता से बेटी को तीरंदाजी में आगे बढ़ाने की सलाह दी. पिता ने हामी भर दी तो कोच ने धनुष और अन्य सामान खरीदने को कहा. विजय शर्मा बेटी के लिए धनुष खरीदने दुकान पर पहुंचे, लेकिन कीमत सुनकर उनके कदम ठिठक गए. आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगा धनुष खरीदा जा सके. तभी उन्होंने पुराना धनुष खरीदने का फैसला किया. 5 हजार रुपये में पुराना धनुष खरीदा और उसी से कीर्ति के सपने की शुरुआत हुई.