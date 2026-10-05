5 हजार के पुराने धनुष से एशियन गेम्स के गोल्ड तक पहुंची कीर्ति, दादा के गले में डाल दिया मेडल, रिटौली में जोरदार स्वागत
रिटौली पहुंची जींद की बेटी कीर्ति का हुआ जोरदार स्वागत हुआ. बोली- "बेटियों को मौका दें, वे देश को कभी निराश नहीं करेंगी."
Published : October 5, 2026 at 8:17 PM IST
जींद: एशियन गेम्स में तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीतकर जींद की बेटी कीर्ति शर्मा सोमवार को जब अपने पैतृक गांव रिटौली पहुंचीं तो पूरा गांव अपनी बेटी के स्वागत में उमड़ पड़ा. जामनी मोड़ से कीर्ति को खुली जीप में गांव तक लाया गया. रास्तेभर ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ बेटी का स्वागत करते रहे. लेकिन इस स्वागत समारोह का सबसे भावुक पल तब आया, जब कीर्ति ने अपना स्वर्ण पदक दादा रामजुवारी शर्मा के गले में डालते हुए कहा, "दादा, यह आपकी जीत है." दादा ने भी खुली जीप में खड़े होकर पोती का मेडल ग्रामीणों को दिखाया.
SAI में चयन के बाद आढ़ती से कर्ज लेकर नया धनुष खरीदाः कीर्ति की इस कामयाबी के पीछे संघर्ष की ऐसी कहानी है, जिसमें महंगा खेल सामान खरीदने तक के लिए परिवार को सोचना पड़ता था. कीर्ति ने तीरंदाजी की शुरुआत करीब 5 हजार रुपये के पुराने धनुष से की थी. बाद में जब उसका चयन साई के लिए हुआ तो पिता विजय शर्मा ने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए आढ़ती से 60 हजार रुपये कर्ज लेकर नया धनुष खरीदा.
धनुष के दाम सुनकर लौटने वाले थे पिता: कीर्ति पिल्लूखेड़ा के एक निजी स्कूल में पढ़ती थी. वर्ष 2019-20 में कोच उद्यम सिंह वहां डीपीई बनकर आए. उन्होंने कीर्ति की प्रतिभा को पहचाना और उसके पिता से बेटी को तीरंदाजी में आगे बढ़ाने की सलाह दी. पिता ने हामी भर दी तो कोच ने धनुष और अन्य सामान खरीदने को कहा. विजय शर्मा बेटी के लिए धनुष खरीदने दुकान पर पहुंचे, लेकिन कीमत सुनकर उनके कदम ठिठक गए. आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगा धनुष खरीदा जा सके. तभी उन्होंने पुराना धनुष खरीदने का फैसला किया. 5 हजार रुपये में पुराना धनुष खरीदा और उसी से कीर्ति के सपने की शुरुआत हुई.
कीर्ति के हाथों में चमक रहा है देश का गौरवः धीरे-धीरे कीर्ति ने अपनी मेहनत से पहचान बनानी शुरू की. साई में चयन हुआ तो प्रशिक्षण के लिए बेहतर धनुष की जरूरत पड़ी. इस बार भी पिता पीछे नहीं हटे. उन्होंने 60 हजार रुपये कर्ज लेकर बेटी के लिए नया धनुष खरीदा. आज उसी बेटी के गले में नहीं, बल्कि उसके हाथों में देश का गौरव चमक रहा है.
'मेरे दिमाग में सिर्फ मेडल जीतने का सपना था': गांव पहुंचने पर कीर्ति ने कहा कि गेम्स के दौरान उनके दिमाग में केवल देश के लिए मेडल जीतने का सपना था. पूरा फोकस उसी पर था. उन्होंने कहा, "मेहनत और लगन से सबकुछ संभव है. मुझे भी यहां तक पहुंचने में सात साल का समय लगा. मेरा बेटियों के लिए यही संदेश है कि उन्हें पूरा मौका दें. बेटियां किसी को निराश नहीं करेंगी."
बच्चों के लिए कर्ज लेना भी गलत नहींः दादा रामजुवारी शर्मा ने कहा कि जब कीर्ति ने मेडल उनके गले में डालकर कहा कि दादा यह आपकी जीत है तो वह पल उनके लिए बेहद भावुक था. उन्होंने कहा कि "पोती ने जो हासिल किया है, वह उसकी मेहनत का परिणाम है." बेटे विजय द्वारा धनुष खरीदने के लिए कर्ज लेने के सवाल पर उन्होंने कहा, "बच्चों के लिए कुछ भी करना गलत नहीं है. म्हारी लाडो ने आज गांव, जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है."
विधायक बोले- बेटियों को बेटों से ज्यादा मौके दें: सफीदों विधायक रामकुमार गौतम भी कीर्ति के स्वागत के लिए पहुंचे. उन्होंने कहा कि "कीर्ति ने गांव, जिले और प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है. बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने के बजाय उन्हें बेटों से ज्यादा मौके देने चाहिए. मौका मिलने पर बेटियां कभी निराश नहीं करेंगी." कीर्ति के स्वागत में गांव में लोगों की भीड़ उमड़ी रही. जिस पुराने धनुष से एक साधारण परिवार की बेटी ने अपना सफर शुरू किया था, उसी संघर्ष ने उसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया. 5 हजार रुपये के पुराने धनुष से शुरू हुआ यह सफर अब एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल तक पहुंच चुका है.