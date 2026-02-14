ETV Bharat / sports

भारत-पाकिस्तान के मैच हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों होते हैं? कीर्ति आजाद ने ICC से पूछे तीखे सवाल

तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर एक नया 'धमाका' किया है.

कीर्ति आजाद.
ETV Bharat Hindi Team

February 14, 2026

दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल): चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान रविवार को आईसीसी टी20 विश्व कप के महामुकाबले में आमने-सामने होंगे. श्रीलंका के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में मैच होगा. मैच से पहले विश्व कप विजेता टीम के पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर एक नया 'धमाका' किया है.

ईटीवी भारत को दिए एक विशेष साक्षात्कार में, कीर्ति ने आजाद ने यह सवाल उठाया है कि आखिर क्यों ICC T20 वर्ल्ड कप के हर सीजन में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा जाता है. उन्होंने ICC और BCCI पर इस ग्रुप व्यवस्था को पहले से तय करने (फिक्सिंग) का आरोप लगाया है. पूर्व क्रिकेटर ने रविवार को होने वाले मैच में भारतीय टीम की जीत को लेकर काफी सकारात्मक नजर आए.

कीर्ति आजाद.

कीर्ति आज़ाद ने कहा, "मेरा एक सवाल है, जो मैं बोर्ड (BCCI) और ICC से पूछूंगा. आप देखेंगे कि हर बार ग्रुप में टीमें बदल जाती हैं. कभी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ खेल रही होती है, तो कभी ऑस्ट्रेलिया किसी दूसरे ग्रुप में चली जाती है. कभी न्यूजीलैंड आ जाती है. इन टीमों के ग्रुप बदलते रहते हैं. लेकिन, मुझे यह बताइए कि भारत और पाकिस्तान हमेशा एक ही ग्रुप में क्यों खेलते हैं? क्या यह फिक्सिंग नहीं है?"

पूर्व क्रिकेटर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, "ग्रुप की टीमों का चयन लॉटरी के जरिए किया जाता है, तो क्या हर बार भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में आते हैं? या फिर इन दोनों टीमों के नाम पहले से अलग रखे जाते हैं ताकि ये दोनों साथ में ही खेलें? यह मुद्दा उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाता है."

गौरतलब है कि 2014 से 2026 तक, आईसीसी टी20 विश्व कप के हर सीजन के मुख्य चरण में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहे हैं. 2014, 2016, 2021, 2022 और 2024 के टी20 विश्व कप में दोनों टीमें एक ही ग्रुप का हिस्सा थीं.

कीर्ति आज़ाद ने क्रिकेट प्रशासन में राजनीति और भाई-भतीजावाद के खिलाफ भी आवाज उठाई. उन्होंने राजनीति और भाई-भतीजावाद के उदाहरण के रूप में बीसीसीआई (BCCI) के पूर्व सचिव और वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष जय शाह पर सीधा कटाक्ष किया.

कीर्ति ने कहा, "जब सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में लोढ़ा समिति का गठन किया गया था, तब उन्होंने भी यही कहा था (कि क्रिकेट प्रशासन में राजनीतिक हस्तियां नहीं होनी चाहिए). जस्टिस ठाकुर की बेंच ने भी यही बात कही थी. लेकिन, बाद में सभी नियम हटा दिए गए. अब आप देख सकते हैं कि शीर्ष पर कौन बैठा है."

Kirti Azad India Pakistan match
स्थानीय स्तर पर खेले जा रहे मैच के दौरान कीर्ति आजाद.

कीर्ति ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "देखिए हम क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं. जय शाह, जो सुनील गावस्कर से भी बड़े बल्लेबाज हैं, आईसीसी में बैठे हैं. क्या उनसे बड़ा कोई और है? लोग भाई-भतीजावाद की बात करते हैं. कहा जाता है कि अगर पिता है, तो बेटा सुरक्षित है. यहां, पिता राजनीति में हैं और बेटा आईसीसी में. हम कौन होते हैं, हम तो क्रिकेट खेल भी नहीं सकते. क्रिकेट खेलना तो जय शाह जानते हैं. उनके अलावा और कोई क्रिकेट खेलना नहीं जानता."

कीर्ति आज़ाद का मानना है कि आईसीसी और बीसीसीआई को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए. उनके अनुसार, क्रिकेट खेलने की परंपरा को जीवित रखने के लिए इसके प्रशासन का पारदर्शी और निष्पक्ष होना सबसे पहली शर्त है.

