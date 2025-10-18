ETV Bharat / sports

महिला टी20 क्रिकेट में बना सबसे तेज शतक, जानें किस देश की खिलाड़ी ने किया ये बड़ा कारनामा ?

Fastest Century Womens T20 Cricket: भारतीय महिला क्रिकेटर ने 34 गेंदों में शतक पूरा करके बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है.

किरण नवगिरे
किरण नवगिरे (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 18, 2025 at 12:48 PM IST

हैदराबाद: क्रिकेट में शतक जड़ना हर खिलाड़ी का सपना होता है. खास तौर पर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ये उपलब्धि हासिल करना और भी खास हो जाता है. हाल ही में महाराष्ट्र की एक महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे ने इस फॉर्मेट में महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रच दिया है.

महिला टी20 क्रिकेट में बना सबसे तेज शतक
भारतीय बल्लेबाज किरण नवगिरे ने ये कारनामा सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी में महाराष्ट्र के लिए नागपुर के खिलाफ खेलते हासिल की. उन्होंने 302.86 के स्ट्राइक रेट के साथ 34 गेंदों में 7 छक्के और 14 चौके की मदद से अपना शतक पूरा किया.

दरअसल शुक्रवार, 17 अक्टूबर को नागपुर के सिविल लाइंस स्थित वीसीए स्टेडियम में महाराष्ट्र और नागपुर के बीच सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी मैच खेला गया. जिसमें महाराष्ट्र की सलामी बल्लेबाज किरण नवगिरे ने 35 गेंदों में 14 चौकों और सात छक्कों की मदद से 106 रनों की धमाकेदार पारी खेली.

सोफी डिवाइन का टूटा रिकॉर्ड
इसके साथ ही भारतीय बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन का तीन साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. जिन्होंने जनवरी 2021 में महिला सुपर स्मैश में ओटागो के खिलाफ वेलिंगटन के लिए 36 गेंदों में शतक बनाया था. जो महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक था.

300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से जड़ा शतक
नवगिरे की पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मात्र आठ ओवर में नौ विकेट से जीत हासिल की. ​​अपनी पारी के दौरान, उन्होंने 302.86 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और 300 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से शतक बनाने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी बन गईं.

नवगिरे का दूसरा रिकॉर्ड
नवगिरे महिला क्रिकेट के घरेलू हलकों में एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने पहली बार 2022 महिला टी20 ट्रॉफी के दौरान दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. जहां उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 76 गेंदों में 162 रनों की पारी खेली और टी20 मैच में 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनीं.

नवगिरे ने भारत के लिए भी छह टी20 मैच खेल चुकी हैं, जिनमें 17 रन बनाए हैं और राष्ट्रीय टीम के लिए अपना आखिरी मैच महिला एशिया कप 2022 के दौरान खेला था. महिला प्रीमियर लीग (WPL) में, उन्होंने 24 पारियों में 140.13 के स्ट्राइक रेट से 419 रन बनाए हैं. वह टूर्नामेंट के सभी सीजन में यूपी वॉरियर्स का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं.

