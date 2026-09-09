नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026: हिमाचल के सोमिल नेगी ने 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम
देहरादून में आयोजित 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के राइफल स्मॉल बोर इवेंट्स में सोमिल ने किया हिमाचल शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 1:51 PM IST
किन्नौर: हिमाचल के सोमिल नेगी ने 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. ये 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 (राइफल स्मॉल बोर इवेंट्स - NR) 4 से 8 सितंबर 2026 तक देहरादून के त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी. इस चैंपियनशिप में सिर्फ नॉर्थ जोन के शूटर ही भाग ले सकते थे. ये नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप, दिसंबर 2026 में होने वाली आगामी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए एक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप है.
चैंपियनशिप में किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व
नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सोमिल नेगी किन्नौर जिले के बटूरी गांव के रहने वाले हैं. उनका जन्म साल 2009 में हुआ था. उनके पिता का नाम मनीष कुमार और माता का नाम पूनम नेगी है. 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सोमिल नेगी ने हिमाचल प्रदेश शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व किया. सोमिल नेगी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (पुरुष) इवेंट में 600 में से 560 का स्कोर हासिल किया.
चैंपियनशिप में सोमिल ने जीते ये मेडल
- 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (पुरुष) - ब्रॉन्ज
- 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (जूनियर पुरुष) - सिल्वर
- 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (यूथ पुरुष) - सिल्वर
ये उपलब्धियां भी की हैं हासिल
हिमाचल प्रदेश स्टेट राइफल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ईश्वर रोहल ने शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए सोमिल नेगी को बधाई दी. वहीं, सोमिल नेगी की माता पूनम नेगी ने बताया कि इससे पहले भी सोमिल नेगी कई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुके हैं और विभिन्न उपलब्धियां अपने नाम कर चुके हैं.
- नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए क्वालीफाई किया.
- साल 2022 में DAV नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में व्यक्तिगत सिल्वर और टीम सिल्वर मेडल जीता.
- अब तक विभिन्न चैंपियनशिप में 30 गोल्ड, 15 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.
- दिसंबर 2025 में भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता.