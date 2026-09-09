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नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026: हिमाचल के सोमिल नेगी ने 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल किए अपने नाम

किन्नौर: हिमाचल के सोमिल नेगी ने 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीत कर प्रदेश का नाम रोशन किया है. ये 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 (राइफल स्मॉल बोर इवेंट्स - NR) 4 से 8 सितंबर 2026 तक देहरादून के त्रिशूल शूटिंग रेंज में आयोजित की गई थी. इस चैंपियनशिप में सिर्फ नॉर्थ जोन के शूटर ही भाग ले सकते थे. ये नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप, दिसंबर 2026 में होने वाली आगामी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए एक क्वालिफाइंग चैंपियनशिप है.

चैंपियनशिप में किया हिमाचल का प्रतिनिधित्व

नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में 2 सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सोमिल नेगी किन्नौर जिले के बटूरी गांव के रहने वाले हैं. उनका जन्म साल 2009 में हुआ था. उनके पिता का नाम मनीष कुमार और माता का नाम पूनम नेगी है. 45वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सोमिल नेगी ने हिमाचल प्रदेश शूटिंग टीम का प्रतिनिधित्व किया. सोमिल नेगी ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन (पुरुष) इवेंट में 600 में से 560 का स्कोर हासिल किया.