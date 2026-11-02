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20 वर्षीय ड्राइवर बना फॉर्मूला 1 का सबसे युवा चैंपियन, टूट गया 16 साल का पूराना रिकॉर्ड

मेक्सिको सिटी: इटली के किमी एंटोनेली फॉर्मूला 1 (F1) ने नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं. रविवार को वो मेक्सिको सिटी ग्रां प्री में तीसरे स्थान पर रहे. जबकि मैक्स वेरस्टैपेन पहले और लुईस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे. लेकिन अब तक हो चुकी 19 रेसों में एंटोनेली ने सबसे ज्याद पॉइंट्स बनाकर F1 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

एंटोनेली अब F1 चैंपियनशिप में 119 पॉइंट्स की ऐसी बढ़त बना चुके हैं जिसे बचे हुए चार रेसों में कोई नहीं तोड़ सकता. जबकि वेरस्टैपेन स्टैंडिंग में दूसरे स्थान पर आ गए हैं. इसी वजह से एंटोनेली को पहले चैंपियन घोषित कर दिया गया है. इसके साथ 20 वर्षीय किमी एंटोनेली फॉर्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा ड्राइवर बन गए हैं.

इससे पहले, यह रिकॉर्ड जर्मनी के मशहूर F1 ड्राइवर सेबेस्टियन वेटेल के नाम था, जिन्होंने 2010 में 23 साल और 134 दिन की उम्र में वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता था. अब, मर्सिडीज के ड्राइवर किमी एंटोनेली ने 20 साल और 68 दिन की उम्र में यह खिताब जीतकर 16 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

73 साल का इंतजार खत्म

एंटोनेली 1953 के बाद से फॉर्मूला 1 के इतिहास में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले इतालवी (इटली के) ड्राइवर बन गए हैं. फॉर्मूला 1 के CEO स्टेफानो डोमेनिकाली ने कहा, '73 सालों से हमारा देश इस पल का इंतजार कर रहा था, और आज पूरा देश जश्न मनाएगा क्योंकि उनका अपना एक खिलाड़ी हमारे खेल के शिखर पर पहुंच गया है. आज, उनका नाम हमारे खेल के दिग्गजों में शामिल हो गया है. फॉर्मूला 1 के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह एक असाधारण विरासत की बस शुरुआत है.'

जैनिक सिनर ने दी बधाई

स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने इटली के 73 साल के इंतजार को खत्म करने के लिए एंटोनेली की तारीफ की. अपने पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, 'किमी एंटोनेली, आप इस साल के नए विश्व चैंपियन हैं. यह सुनकर बहुत अच्छा लगा. आपको, आपके परिवार और आपकी मर्सिडीज टीम को बहुत-बहुत बधाई. आपने पूरे देश को गौरवान्वित किया है. इस खूबसूरत पल का जश्न मनाएं. जल्द ही मिलते हैं.'

जीत के बाद भावुक होकर एंटोनेली ने कहा, 'आखिरकार हमने वह हासिल कर लिया है, जिसका हमने लक्ष्य रखा था. अपने परिवार और मर्सिडीज टीम के सहयोग के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता. यह मेरे जीवन का सबसे यादगार पल है. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने यह खिताब जीत लिया है. इस जीत को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता.'