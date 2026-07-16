T20 में 1000 छक्के! कीरोन पोलार्ड ने वर्ल्ड क्रिकेट को चौंकाया
T20 क्रिकेट में किरोन पोलार्ड का धमाका, 1000 छक्के जड़ने वाले बने दूसरे बल्लेबाज.
Published : July 16, 2026 at 3:26 PM IST
Kieron Pollard Record: कीरोन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में ऐसा कारनामा किया है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है. वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज पोलार्ड अभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, वे किसी न किसी देश में T20 क्रिकेट लीग खेलते हुए नजर आते हैं.
अभी वो अमेरिका की क्रिकेट लीग 'मेजर लीग क्रिकेट' (MLC) में खेल रहे हैं. जिसमें उनका बल्ला धूम मचा रहा है. उन्होंने अपने टी20 करियर में एक हजार छक्के पूरे कर लिए हैं. जिससे उन्हीं के देश के क्रिस गेल का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी खतरे में लग रहा है.
कीरोन पोलार्ड MI न्यूयॉर्क के लिए खेलते हैं
मेजर लीग क्रिकेट में वाशिंगटन फ्रीडम और MI न्यूयॉर्क के बीच एलिमिनेटर मैच में कीरोन पोलार्ड की पारी शानदार रही. इस मैच में निकोलस पूरन ने भी सिर्फ 33 गेंदों में 106 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन यह मैच पोलार्ड के लिए और भी अहम साबित हुआ. पोलार्ड ने सिर्फ 25 गेंदों में धमाकेदार 64 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में सिर्फ एक चौका और 8 छक्के लगाए.
RECORD FOR 39 YEAR OLD - KIERON POLLARD.🤯— Maina Singh (@Maina_Singhx77) July 16, 2026
Kieron Pollard becomes second player to hit 1000 sixes in T20s. pic.twitter.com/dekksSovBT
T20 में 1000 छक्के
इन आठ छक्कों के साथ, पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में अपने 1000 छक्के पूरे कर लिए हैं. वे दुनिया के दूसरे ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है. T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के क्रिस गेल ने लगाए हैं. उनके नाम 1056 टी20 छक्के हैं. क्रिस गेल ने 2005 से 2022 तक T20 क्रिकेट खेला. उनके एक साल बाद, यानी 2006 से पोलार्ड ने भी T20 क्रिकेट में कदम रखा और अभी भी खेल रहे हैं. हालांकि, जहां क्रिस गेल ने यह कारनामा सिर्फ 463 मैचों में हासिल किया था, वहीं पोलार्ड को ऐसा करने में 745 मैच लगे.
266 रन बनाकर भी पोलार्ड की टीम हारी
दिलचस्प बात यह है कि निकोलस पूरन के शतक और कीरोन पोलार्ड की धमाकेदार पारी के बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. MI न्यूयॉर्क ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 266 रन बनाए. जवाब में, वॉशिंगटन फ्रीडम ने 4 विकेट खोकर सिर्फ 18.4 ओवर में यह बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया. जो टी20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा सफल चेस बन गया. जिसका पूरा क्रेडिट स्टीव स्मिथ के 48 गेंदों में 110 रन और एंड्रिस गॉस ने 51 गेंदों में 132 रनों की शानदार पारी को जाता है.
कीरोन पोलार्ड T20 क्रिकेट करियर
- पारियां - 663
- रन - 14,803
- औसत - 31.76
- स्ट्राइक रेट - 151.02
- शतक - 2
- अर्धशतक - 70
- चौके - 923
- छक्के - 1001
- विकेट - 336