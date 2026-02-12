ETV Bharat / sports

नेशनल अंडर-16 वॉलीबॉल टीम के लिए चुनी गई खुशी, केदारघाटी में जश्न

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी के शेरसी गांव की प्रतिभाशाली बेटी खुशी नौटियाल का चयन नेशनल अंडर-16 वॉलीबॉल टीम के लिए होने पर पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है. खुशी, धर्मेश नौटियाल की पुत्री हैं. वर्तमान में खुशी मां आनंदमयी मेमोरियल स्कूल, रायवाला में कक्षा 10 की छात्रा हैं.

खुशी ने स्कूली क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. वह वॉलीबॉल के साथ-साथ एथलेटिक्स में भी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से प्रतिभाग करती रही हैं. हाल ही में रुद्रपुर (जनपद उधमसिंह नगर) में आयोजित अंडर-16 वॉलीबॉल नेशनल ट्रायल कैंप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ है.

खुशी के पिता धर्मेश नौटियाल आर्मी से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने बताया खुशी बचपन से ही खेलकूद में रुचि रखती है. परिवार के साथ-साथ विद्यालय के शिक्षकों ने भी उसके खेल कौशल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. खुशी की प्रारंभिक शिक्षा डॉ. जैक्सवीन नेशनल स्कूल, गुप्तकाशी से हुई है. उनकी माता गृहिणी हैं. परिवार ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है.