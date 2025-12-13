एशियन यूथ पैरा गेम्स में खूंटी के झोंगो पाहन का डंका, गोल्ड–सिल्वर जीतकर बढ़ाया देश और झारखंड का मान
एशियन यूथ पैरा गेम्स में खूंटी के झोंगो पाहन ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता है.
खूंटी: झारखंड के खूंटी जिले से देशभर के लिए गर्व की खबर सामने आई है. जिले के प्रतिभाशाली दिव्यांग धनुर्धर झोंगो पाहन ने दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. इस उपलब्धि के साथ ही झारखंड का खूंटी जिला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर चर्चा में आ गया है.
झोंगो पाहन ने व्यक्तिगत तीरंदाजी स्पर्धा में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. वहीं रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में भारतीय धनुर्धर भावना के साथ मिलकर उन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर भारत को स्वर्णिम सफलता दिलाई. अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस उपलब्धि ने न सिर्फ देश का मान बढ़ाया, बल्कि खूंटी जिले के लिए भी यह ऐतिहासिक पल बन गया है.
खूंटी में जश्न, स्कूल से लेकर चौक-चौराहों तक मना उत्सव
झोंगो पाहन की इस बड़ी कामयाबी की खबर जैसे ही खूंटी पहुंची, पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, जहां झोंगो पाहन पढ़ाई करते हैं, वहां बच्चों और शिक्षकों ने बैंड बजाकर, मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की. विद्यालय परिसर में पहली बार इतनी बड़ी खुशी देखने को मिली, जब बच्चों ने अपने साथी की अंतरराष्ट्रीय सफलता पर जमकर उत्सव मनाया.
वहीं शहर के नेताजी चौक समेत अन्य इलाकों में लोगों ने तिरंगा लहराया, पटाखे फोड़े और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की. स्थानीय लोगों का कहना है कि झोंगो पाहन की यह सफलता जिले के उन बच्चों के लिए प्रेरणा है, जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़े सपने देखते हैं.
यह वही विद्यालय है, जहां पढ़ने वाले कई बच्चे कभी फुटपाथ पर भटकने को मजबूर थे और कई के अभिभावक इस दुनिया में नहीं हैं. ऐसे बच्चों को सकारात्मक राह दिखाने वाला यह विद्यालय आज झोंगो पाहन की सफलता पर खुशियों से सराबोर नजर आया.
झोंगो पाहन के कोच आशीष कुमार ने कहा कि झोंगो ने बेहद कठिन हालात में मेहनत की है. उसका यह मेडल पूरे झारखंड और देश के लिए गर्व की बात है. यह जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी.
