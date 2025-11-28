ETV Bharat / sports

KIUG 2025 : लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तीरंदाज अंशिका ने जीता गोल्ड

एलपीयू की तीरंदाज अंशिका ने जीता गोल्ड ( Source : Rajasthan Sports Department )