KIUG 2025 : लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तीरंदाज अंशिका ने जीता गोल्ड

एलपीयू की तीरंदाज अंशिका ने लहराया परचम. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जीता गोल्ड.

KIUG 2025
एलपीयू की तीरंदाज अंशिका ने जीता गोल्ड (Source : Rajasthan Sports Department)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 4:09 PM IST

जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की 23 वर्षीय तीरंदाज अंशिका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. महिलाओं की रिकर्व फाइनल में सृष्टि जायसवाल के खिलाफ दूसरे सेट में बेहद खराब करने के बाद अंशिका ने शानदार वापसी की और मेडल पर निशाना साधा.

अंशिका ने बताया कि हर हार पर मुझे कुछ सीखने को मिलता था और अगले मुक़ाबले के लिए मैं बेहतर तैयारी करती थी, जिसका परिणाम है कि आज मैंने मेडल अपने नाम किया है. उन्होंने कहा कि आपका सकारात्मक नजरिया हर खेल का परिणाम बदल सकता है और इसी के चलते पिछले 12 महीनों में मेरी तीरंदाजी करियर की दिशा में काफी बदलाव आए हैं.

हाल ही में खेलो इंडिया जोनल ओपन जीत चुकी अंशिका अब 2026 में इस प्रदर्शन को बरकरार रखने पर ध्यान दे रही हैं, जिसमें एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम में जगह बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है.

टेलीस्कोप नहीं था : अंशिका ने बताया कि तीरंदाजी के दौरान काम आने वाला टेलीस्कोप अभ्यास के दौरान उनके पास नहीं हुआ करता था. ऐसे में बिना टेलीस्कोप के पता ही नहीं लग पाता था कि तीर कहां लग रहा है. पटना (बिहार) से मूल रूप से आने वाली और भारतीय नौसेना में कार्यरत अपने पिता के साथ देशभर में रही अंशिका ने कहा कि बाद में उन्हें एक टेलीस्कोप मिला और मुझे अभ्यास में काफी फायदा मिला.

अंशिका ने स्कूल के दिनों में मुंबई में तीरंदाजी की शुरुआत की. खेल शुरू करने के तुरंत बाद ही अंशिका केवी (केंद्रीय विद्यालय) की ओर से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में स्वर्ण जीतने वाली पहली तीरंदाज बनीं. खेल जारी रखने के इरादे से उन्होंने झारखंड में सेल अकादमी में ट्रायल दिया और वहां प्रशिक्षण शुरू किया.

KIUG 2025
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स
ARCHER ANSHIKA WON GOLD
LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY
KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES

संपादक की पसंद

