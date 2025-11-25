ETV Bharat / sports

KIUG 2025 : मीनाक्षी रोहिल्ला ने पहला स्वर्ण पदक जीता, LPU ने शूटिंग में दो Gold अपने नाम किए

राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहे केआईयूजी 2025 में मंगलवार को साइक्लिस्ट मीनाक्षी रोहिल्ला और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने शानदार प्रदर्शन किया.

Khelo India University Games 2025
मीनाक्षी रोहिल्ला ने पहला स्वर्ण पदक जीता (Courtesy : Rajasthan Sports Department)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 10:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के तहत मंगलवार को राज्य में कई जगहों पर स्पोर्ट्स एक्शन शुरू हुआ. जिसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की साइक्लिस्ट मीनाक्षी रोहिल्ला पहला स्वर्ण पदक जीता. महिलाओं के इंडिविजुअल टाइम ट्रायल इवेंट में मीनाक्षी ने ये पदक जीता. उधर, बीकानेर में शिवाजी यूनिवर्सिटी की काजोल सरगर ने महिलाओं की 48 किग्रा कैटेगरी में वेटलिफ्टिंग में सोना जीता और जयपुर में ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की साक्षी पाडेकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीता.

पांचवां एडिशन राजस्थान के सात शहरों में : केआईयूजी 2025 का पांचवां एडिशन राजस्थान के सात शहरों में हो रहा है और इसमें 222 यूनिवर्सिटी के 4448 एथलीट 23 मेडल खेलों में मुकाबला कर रहे हैं. ये गेम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की देखरेख में राजस्थान सरकार, स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर हो रहे हैं. पूर्णिमा यूनिवर्सिटी भी इन्हें होस्ट कर रही है.

मीनाक्षी ने बताया कि आज मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैं सब्र रखूं. अपनी रिदम बनाए रखूं और जल्दी न करू. मैंने शुरुआत में एनर्जी बचाने पर फोकस किया और धीरे-धीरे पेस बढ़ाई. एक बार जब मैंने लीड ले ली, तो मेरा लक्ष्य लगातार रेस में बने रहना और इसे कंट्रोल करना था. स्ट्रेटजी बिल्कुल प्लान के मुताबिक काम आई. उन्होंने आगे कहा- मैं नेशनल इवेंट्स में बिना किसी खास ट्रेनिंग के हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार यह मेरे कोच के साथ प्लान किया गया एक स्ट्रेटजी वाला कदम था, ताकि मैं एक एथलीट के तौर पर आगे बढ़ सकूं और मुझे खुशी है कि मैं यहां गोल्ड जीत सकी.

पढ़ें : खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आगाज : केंद्रीय खेल मंत्री बोले- खिलाड़ी तिरंगे के साथ मेडल लेकर खड़ा होता है तो गर्व होता है

महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए पहला गोल्ड : मानव सारदा ने पुरुषों के 40 किमी इंडिविजुअल टाइम ट्रायल में पूरे समय शानदार परफॉर्मेंस के साथ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता. 46 किमी/घंटा की एवरेज स्पीड से, सारदा ने 00:52:12.947 पर घड़ी रोकी, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जय डोगरा (00:53:14.315) और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के गौरांग सिंह गौर (00:54:32:813) ने एक के बाद एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते. जगतपुरा शूटिंग रेंज में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की साक्षी पाडेकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में 253.2 के फाइनल स्कोर के साथ गोल्ड जीता.

पंजाब यूनिवर्सिटी की दिशा धनखड़ ने 252 पॉइंट्स के साथ सिल्वर जीता, जबकि मद्रास यूनिवर्सिटी की आर नर्मदा नितिन ने कुल 230.5 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता. साक्षी ने क्वालिफिकेशन राउंड में भी कुल 633.5 पॉइंट्स के साथ टॉप किया था और यूनिवर्सिटी को प्रियंका दास और संजीता दास के साथ कुल 1884 पॉइंट्स के साथ टीम गोल्ड दिलाने में भी मदद की थी.

उधर, बीकानेर में वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में, शिवाजी यूनिवर्सिटी की काजोल सरगर ने महिलाओं की 48 किग्रा कैटेगरी में कुल 158 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता. महाराष्ट्र के सांगली की 19 साल की काजोल, जिन्होंने 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गोल्ड जीता था, ने स्नैच में बड़ी बढ़त बना ली, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी कोशिश में 73 किग्रा उठाया, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की रानी नायक से लगभग सात किलोग्राम ज्यादा था. फिर उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 85 किग्रा वजन उठाकर गोल्ड मेडल पक्का किया. बरहामपुर यूनिवर्सिटी की रिंकी नायक ने अपनी तीसरी कोशिश में 86 किग्रा वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में टॉप किया और कुल 149 किग्रा के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि रानी ने कुल 148 किग्रा वजन उठाकर ब्रॉन्ज़ मेडल जीता.

बैडमिंटन (राउंड ऑफ 16) :

पुरुष: पंजाब यूनिवर्सिटी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी, प. बंगाल को 3-0 से हराया. डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी को 3-0 से हराया. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने आंध्र यूनिवर्सिटी को 3-0 से हराया. चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 3-0 से हराया.

साइक्लिंग:

महिला:

इंडिविजुअल टाइम ट्रायल: गोल्ड- मीनाक्षी (जीएनडीयू) 00:45:31.907. सिल्वर- पूजा बिश्नोई (एमएसजीयू) 00:46:52.003. ब्रॉन्ज- अपूर्व गोर (एसपीपीयू) 00:47:24.933.

पुरुष:

इंडिविजुअल टाइम ट्रायल: गोल्ड- मानव सारदा (एमजीएसयू) 00:52:12.947. सिल्वर- जय डोगरा (पीयू) 00:53:14.315. गौरांग सिंह गौर (एलपीयू) 00:54:32:813.

फुटबॉल (ग्रुप स्टेज) :

महिला: अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ने गोवा यूनिवर्सिटी को 1-0 से हराया. यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट ने एडमास यूनिवर्सिटी को 5-0 से हराया.

हॉकी :

महिला: एमडी यूनिवर्सिटी (हरियाणा) ने लवली प्रोफेशन को 2-1 से हराया. गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने महाराजा भूपिंदर सिंह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी. पंजाब को 6-0 से हराया.

शूटिंग :

महिला:

10मी एयर राइफल: गोल्ड- साक्षी पाडेकर (एलपीयू) 253.2. सिल्वर- दिशा धनखड़ (पीयूसी) 252. ब्रॉन्ज- आर नर्मदा नितिन (यूएम) 230.5.

10मी एयर राइफल टीम: गोल्ड- लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 1884. सिल्वर- पंजाब यूनिवर्सिटी 1878. ब्रॉन्ज- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर सोलापुर यूनिवर्सिटी- 1876.2.

वेटलिफ्टिंग :

महिला :

48 किग्रा: गोल्ड- काजोल सरगर (एसएचयू) 158किग्रा. सिल्वर- रिंकी नायक (बीआरयू) 149किग्रा. ब्रॉन्ज- रानी नायक (सीएचयू) 148किग्रा.

TAGGED:

KHELO INDIA UNIVERSITY GAMES 2025
KIUG RAJASTHAN 2025
CYCLIST MEENAKSHI ROHILLA
GOLD MEDALS
KIUG 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.