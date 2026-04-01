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ट्राइबल गेम्स: खेल विकास प्राधिकरण की मेहनत का असर, झारखंड की रेसलर ने जीता गोल्ड, जानिए संघर्ष की कहानी

सरगुजा में रेसलिंग के मुकाबले में देशभर से आए आदिवासी बच्चों का शानदार प्रदर्शन दिखा. देशदीपक गुप्ता ने झारखंड की रेसलर से खास बात की.

Neha Oraon wrestling gold
झारखंड की रेसलर ने जीता गोल्ड, जानिए संघर्ष की कहानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 1, 2026 at 1:47 PM IST

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सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. खासकर झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के खिलाड़ी लगातार पदक जीत रहे हैं. यह प्रतियोगिता आदिवासी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने का एक बड़ा माध्यम बन रही है. ऐसी ही एक रेसलर हैं नेहा उरांव जिन्होंने झारखंड के लिए गोल्ड मेडल जीता है. ETV भारत ने उनसे खास बातचीत की.

नेहा उरांव ने जीता गोल्ड मेडल

इस प्रतियोगिता में झारखंड की खिलाड़ी नेहा उरांव ने रेसलिंग के 53 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया. नेहा की यह पहली बड़ी जीत है, जिससे वह बेहद खुश हैं.

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गांव से नेशनल स्तर तक का सफर

नेहा ने बताया कि वह रांची के पास स्थित अपने गांव मानर से आती हैं. वह साल 2016 में, जब वह 14 साल की थीं, तब चयनित होकर अकादमी में आईं. उनके पिता किसान हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया.

फ्री ट्रेनिंग और पढ़ाई का मिला सहारा

नेहा ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग, पढ़ाई और रहने-खाने का पूरा खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा उठाया जाता है. उन्हें यहां सभी सुविधाएं निशुल्क मिलती हैं, जिससे वह बिना किसी चिंता के खेल पर ध्यान दे पाती हैं.

सरकार की योजनाओं से बदल रही जिंदगी

केंद्र सरकार की खेल योजनाओं के तहत SAI देशभर के प्रतिभाशाली बच्चों को चुनकर उन्हें ट्रेनिंग देता है. यही वजह है कि आज गरीब और आदिवासी परिवारों के बच्चे भी राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं.

आगे का लक्ष्य

नेहा का कहना है कि वह आगे भी कड़ी मेहनत कर देश के लिए और मेडल जीतना चाहती हैं. उनका सपना है कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करें.

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