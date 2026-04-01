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हॉकी में चमका छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश को 14-6 से हराकर जीता कांस्य, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन

हॉकी में चमका छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश को 14-6 से हराकर जीता कांस्य ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश को 14-6 से हराकर जीता कांस्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में छत्तीसगढ़ ने पुरुष हॉकी में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया. सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए तीसरे और चौथे स्थान के मुकाबले में छत्तीसगढ़ ने मध्यप्रदेश को 14-6 के बड़े अंतर से हराकर मेडल जीत लिया. घरेलू दर्शकों के बीच टीम की इस शानदार जीत ने स्टेडियम में उत्साह का माहौल बना दिया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पुरुष हॉकी मुकाबले में तीसरे स्थान के लिए छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश आमने-सामने थे. मैच की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ की टीम आक्रामक नजर आई. तेज पासिंग, बेहतरीन तालमेल और लगातार अटैक के दम पर टीम ने मध्यप्रदेश की रक्षा पंक्ति को पूरी तरह दबाव में रखा.

छत्तीसगढ़ हॉकी टीम ने KITG2026 में कांस्य पदक जीता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोल की बारिश, 14-6 से दर्ज की बड़ी जीत

पूरे मुकाबले में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार फिनिशिंग दिखाई. टीम ने एक के बाद एक गोल दागते हुए स्कोर 14 तक पहुंचा दिया. मध्यप्रदेश की टीम ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन छत्तीसगढ़ की मजबूत रणनीति और आक्रमण के आगे वह टिक नहीं सकी. आखिरकार छत्तीसगढ़ ने 14-6 से मैच जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घरेलू मैदान पर जश्न का माहौल

रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने हर गोल पर जोरदार उत्साह दिखाया. जैसे ही अंतिम सीटी बजी, खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच जश्न का माहौल बन गया. इस जीत ने छत्तीसगढ़ के खेल प्रेमियों को गर्व का एक और मौका दिया.

मध्यप्रदेश के खिलाफ एकतरफा मुकाबला दिखा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़ की यह कांस्य जीत सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि प्रदेश के उभरते खेल प्रतिभाओं की मेहनत और जुनून की मिसाल है. घरेलू मैदान पर मिली यह सफलता आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगी.