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खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 : रेसलिंग चैम्पियनशिप में पुरूष वर्ग में हिमाचल और महिला वर्ग में असम रहे ओवरऑल चैंपियन

हिमाचल प्रदेश के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर नवीश कुमार कहते हैं "छत्तीसगढ़ पहली बार आए हैं और बहुत अच्छा लगा. यहां का खाना पीना और सबसे अच्छा यहां के लोगों से बात करना अच्छा लगा. यहां के लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं."

ईटीवी भारत ने हिमाचल प्रदेश के गोल्ड मेडल विजेता रेसलर नवीश कुमार औऱ टीम की कोच अंकिता ठाकुर से बात की.

पुरूष वर्ग में हिमाचल प्रदेश ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं जम्मू कश्मीर फर्स्ट रनरअप, महाराष्ट्र एवं झारखण्ड सेकंड रनरअप बना. महिला वर्ग में असम ओवर ऑल चैंपियन रहा, वहीं झारखण्ड फर्स्ट रनरअप, कर्नाटक एवं तेलंगाना सेकंड रनरअप रहे.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में अम्बिकापुर के गांधी स्टेडियम में पिछले चार दिनों से जारी कुश्ती स्पर्धा का शानदार समापन मंगलवार को हुआ. पूरे आयोजन के दौरान विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. खिलाड़ियों ने अपनी कुशल तकनीक एवं रणनीति का प्रदर्शन कर पदक अपने नाम किए. इस पूरी प्रतिस्पर्धा में हिमाचल प्रदेश और असम अव्व्वल रहे.

कुश्ती में हिमाचल के नवीश को गोल्ड

नवीश कुमार कहते हैं वे स्कूल टाइम से कुश्ती में नेशनल खेल चुके हैं. उस दौरान कई बार गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया. स्कूल के बाद उन्होंने मिट्टी वाली कुश्ती में ज्यादा फोकस किया. मिट्टी वाली कुश्ती में बहुत से टाइटल जीते और अब दो साल बाद मैट पर कुश्ती लड़ा और पहली बार में ही गोल्ड जीता.

नवीश कुमार बताते हैं कि परिवार में माता पिता और चार बहनें हैं. पहलवानी का शौक उन्हें पहले से था लेकिन घर वाले कुश्ती खेलने से मना करते थे. कुश्ती के शौक के आगे परिवार को भी झुकना पड़ा और सपोर्ट किया. नवीश बताते हैं कि वे चार साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं. हिमाचल के बड़े पहलवान, सोनू पहलवान हिमाचल केसरी, भारत केसरी से कुश्ती के गुर सीखते हैं.

गोल्ड मेडल जीतने वाले को मिलेंगे 5 लाख

हिमाचल के रेसलर कहते हैं कि इस समय सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा दी जा रही है. लेकिन आज के समय में कुश्ती का शौक लोगों में कम हो गया है. नवीश ने ट्राइबल्स गेम्स की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार को इस तरह के आयोजन ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहिए. वे कहते हैं कि नेशनल में गोल्ड मेडल आने पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों का काफी मदद मिलेगी.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

हिमाचल को चार गोल्ड, 5 सिल्वर और ब्रॉन्ज

हिमाचल प्रदेश की महिला कोच अंकिता ठाकुर से भी ईटीवी भारत ने खास बात की. अंकिता ठाकुर ने बताया कि हिमाचल से कुल 15 खिलाड़ी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में पंहुचे थे, जिसमें खिलाड़ियों ने चार गोल्ड, पांच सिल्वर रहे, और बाकी के खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते

हिमाचल प्रदेश को ऑल ओवर टूर्नामेंट की ट्रॉफी

अंकिता ठाकुर ने बताया कि हिमाचल का प्रदर्शन ओवरऑल अच्छा रहा. विनर की ट्रॉफी हिमाचल को मिल रही है. ऑल ओवर टूर्नामेंट की ट्रॉफी भी हिमाचल प्रदेश को मिल रही है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की तारीफ

महिला कोच अंकिता ठाकुर ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के आयोजन के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खिलाड़ियों को दिया. उन्होंने कहा "सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चों को इससे भी और अच्छी फैसिलिटी मिले. जब तक बच्चों को फैसिलिटी ना मिलेगी तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे. बच्चों के डाइट के लिए, बच्चे के रहने के लिए, बच्चों के हर एक जो हमारे फील्ड में जरूरी है, वो चीज पूरी प्रोवाइड करवाए."

"हिमाचल की लड़कियां रेसलिंग में आ रहे आगे"

अंकिता ठाकुर में लड़कियों के रेसलिंग में आने के विषय पर कहा कि लड़कियां नाजुक नहीं है. लड़कियां लड़कों से कंधा से कंधा मिला कर चल रही है. हरियाणा आज कहां से कहां पहुंच गया है, उसी तरह हिमाचल में भी कुश्ती को लेकर लड़कियों में रुचि देखने को मिल रही है. पहले लड़कियां रेसलिंग में इतना नहीं जाती थी लेकिन धीरे-धीरे हिमाचल में महिलाओं का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है.

झारखंड और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों के लिए महिला कोच ने कहा- " यहां के बच्चों में बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है लेकिन यहां के बच्चों के लिए अच्छे कोच और अच्छी फैसिलिटी की जरूरत है.