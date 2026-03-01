ETV Bharat / sports

खेलो इंडिया अस्मिता वुमन साइकिलिंग लीग का रांची में शानदार समापन, पूर्वी भारत की प्रतिभाओं को मिला बड़ा मंच

विशिष्ट अतिथि के रूप में अनुपमा सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोलवारी मजदूर यूनियन, झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र नाथ दुबे, ओडिशा साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव प्रसन्न रावत तथा बंगाल साइकिलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा मौजूद रहे. सभी अतिथियों ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन की सराहना की और खिलाड़ियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

पूर्वी भारत की उभरती महिला साइकिलिस्टों के लिए यह प्रतियोगिता प्रतिभा प्रदर्शन का सशक्त मंच साबित हुई. समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अश्वनी कुमार सिन्हा, आईपीएस (डीआईजी, डायरेक्टर रांची) उपस्थित रहे. उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया अभियान देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है. उन्होंने महिला खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता, अनुशासन और संघर्ष की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवतियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा देते हैं.

रांची: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता वुमन साइकिलिंग लीग (ईस्ट जोन) का दो दिवसीय आयोजन रांची स्थित खेलगांव वेलोड्रोम स्टेडियम में उत्साह और प्रतिस्पर्धा के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हो गया.

दो दिनों तक चले इस रोमांचक मुकाबले में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित विभिन्न राज्यों की महिला साइकिलिस्टों ने भाग लिया. ट्रैक पर स्पीड, तकनीक और संतुलन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला. प्रतियोगिता का स्तर अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक रहा, जिससे खिलाड़ियों को अपनी क्षमता परखने और अनुभव हासिल करने का अवसर मिला. समापन अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ियों को पदक और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया. विजेताओं के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था. आयोजन के दौरान खेल भावना और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया, जिससे प्रतियोगिता गरिमामय वातावरण में संपन्न हुई.

खेलो इंडिया अस्मिता वुमन साइकिलिंग लीग (Etv Bharat)

कार्यक्रम में झारखंड साइकिलिंग संघ के महासचिव शैलेंद्र पाठक ने आयोजन की सफलता के लिए सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया. प्रतियोगिता को सुचारु रूप से संपन्न कराने में साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त पीसीपी तकनीकी पदाधिकारी अभिजीत सेठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इसके अलावा झारखंड साइकिलिंग संघ के उपाध्यक्ष सुजीत कुमार, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह, चंद्र बहादुर सिंह, राजकुमार मेहता, जितेंद्र महतो, दिलीप कुमार गुप्ता, पंकज अग्रवाल, प्रोनोति रानी सिंह और राम कुमार भट्ट सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे.

खेलो इंडिया अस्मिता वुमन साइकिलिंग लीग का यह आयोजन पूर्वी भारत में महिला साइकिलिंग को नई ऊर्जा देने वाला साबित हुआ. इससे न केवल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिला, बल्कि खेल के प्रति जागरूकता और उत्साह भी बढ़ा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन भविष्य की चैंपियन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और महिला सशक्तिकरण को भी नई गति देते हैं.

