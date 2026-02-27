ETV Bharat / sports

खेलो इंडिया अस्मिता वूमेन साइकिलिंग ईस्ट जोन लीग रांची में आयोजन, 450 महिलाएं साइकिलिस्ट लेंगी हिस्सा

रिपोर्ट: चंदन भट्टाचार्य



रांची: भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) और साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशन में दो दिवसीय खेलो इंडिया अस्मिता वूमेन साइकिलिंग ईस्ट जोन लीग का आयोजन किया गया है. यह आयोजन 27 और 28 फरवरी 2026 को खेलगांव स्थित सिद्धू-कान्हू वेलोड्रम स्टेडियम, रांची में किया जा रहा है.

पूर्वी क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों के लिए होगा महत्वपूर्ण मंच: आयोजक



प्रतियोगिता को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विस्तृत जानकारी दी गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के महासचिव सह भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव शैलेंद्र पाठक ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह लीग पूर्वी क्षेत्र की महिला खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगा. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में आगे बढ़ाने के साथ-साथ साइकिलिंग को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है.

इस अवसर पर तकनीकी समिति के अध्यक्ष अभिजीत सेठ, झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सुजीत कुमार, कोषाध्यक्ष रणवीर सिंह तथा पूर्व साइकिलिंग प्रशिक्षिका सतविंदर कौर भी मौजूद रही. सभी पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रतियोगिता में कुल पांच इवेंट आयोजित किए जाएंगे. जिनमें ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न स्पर्धाएं शामिल हैं.



प्रतियोगिता में 450 महिला साइकिलिस्ट लेंगी हिस्सा

दो दिवसीय इस लीग में पूर्वी क्षेत्र के बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और ओडिशा सहित झारखंड की करीब 450 महिला साइकिलिस्ट हिस्सा लेंगी. आयोजन की तकनीकी शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन द्वारा 30 से अधिक टेक्निकल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो विभिन्न स्पर्धाओं की निगरानी करेंगे.

