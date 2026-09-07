केविन पीटरसन की 12 साल बाद इंग्लैंड टीम में चौंकाने वाली वापसी, बोर्ड ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी
Kevin Pietersen Return: केविन पीटरसन ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच जनवरी 2014 में एशेज सीरीज के दौरान खेला था.
Published : September 7, 2026 at 5:01 PM IST
हैदराबाद: इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन की 12 साल बाद इंग्लैंड टीम में वापसी हुई है. बोर्ड ने उन्हें इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम का 'स्पेशलिस्ट मेंटर' नियुक्त किया है. पीटरसन की ये नई जिम्मेदारी सितंबर के आखिर में श्रीलंका के खिलाफ होने वाले व्हाइट-बॉल मैचों की सीरीज से शुरू होगी.
बता दें कि केपी को मेंटर का अच्छा खासा अनुभव भी है. वो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स के साथ मेंटर के तौर पर काम कर चुके हैं और 2023 की शुरुआत में कुछ समय के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ भी काम किया है.
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'मुझे बहुत गर्व है'
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मेंटर नियुक्त होने पर पीटरसन ने कहा, 'मुझे इस बात पर बहुत गर्व है कि मुझे दक्षिण अफ्रीका में वर्ल्ड कप जीतने के सफर में इस टीम की मदद करने के लिए कहा गया है. 2014 के बाद पहली बार इंग्लैंड की जर्सी पहनना मेरे लिए बहुत सम्मान और बेहद खास पल है. हमारे पास व्हाइट-बॉल क्रिकेट की बहुत टैलेंटेड टीम है और मैं इन खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी क्षमता को पूरी तरह से निखारने के लिए कड़ी मेहनत करने को लेकर उत्साहित हूं. अगले 12 महीनों तक ब्रेंडन की कोर टीम (थिंक टैंक) का हिस्सा बनना एक शानदार मौका है और मैं काम शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.'
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'ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा'
इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम के हेड कोच मैकुलम ने बोर्ड के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, 'मैं केपी और खेल में उनकी उपलब्धियों का बहुत सम्मान करता हूं. इंग्लिश क्रिकेट पर उनका बहुत बड़ा असर रहा है, इसलिए उनके जैसे अनुभव, ज्ञान और कद वाले व्यक्ति का इस टीम के साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात है.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं खास तौर पर इस बात को लेकर उत्साहित हूं कि हमारे बल्लेबाजों को उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा. केपी को इस बात की बेहतरीन समझ है कि टॉप लेवल पर कैसा प्रदर्शन किया जाता है, जो हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत फायदेमंद होगा. हमने हमेशा एक-दूसरे का सम्मान किया है और खेल में एक-दूसरे के योगदान की सराहना की है, इसलिए मैं साथ काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूं.'
पीटरसन का क्रिकेट करियर
पीटरसन को इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. उन्होंने 2005 की एशेज सीरीज जीतने में अहम भूमिका निभाई थी. पीटरसन ने इंग्लैंड के लिए 104 टेस्ट, 136 वनडे और 37 टी20 मैच खेले हैं. टेस्ट में उनके नाम 8181 रन है. जिसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक है. वनडे में पीटरसन ने 9 शतक और 25 अर्धशतक की मदद से 4440 रन बनाए हैं. वहीं टी20 में उन्होंने 1176 रन बनाए हैं. पीटरसन का आखिरी इंटरनेशनल मैच जनवरी 2014 में विदेशी धरती पर खेली गई एशेज सीरीज के दौरान था.