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IPL के कारण बोर्ड से हुआ झगड़ा, क्रिकेट करियर हुआ खत्म, स्टार बल्लेबाज का चौंकाने वाला खुलासा

'मेरा करियर समय से पहले खत्म हो गया' केविन पीटरसन ने रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत में इसका खुलासा किया. इस दौरान उन्होंने जब मैं ने 2009 में IPL खेलने की प्राथमिकता दी तो बोर्ड मेरे खिलाफ हो गया. उन्होंने कहा, 'मैंने बड़े बलिदान दिए. मेरा करियर समय से पहले ही खत्म हो गया.' उन्होंने आगे कहा, 'जब मेरा इंग्लैंड करियर खत्म हुआ, तब मैं 33 साल का था और 104 टेस्ट मैच खेल चुका था. मुझे 150-160 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे और 12,000-13,000 रन बनाने चाहिए थे. मुझे यही हासिल होना चाहिए था.'

उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि IPL को प्राथमिकता देने की वजह से उनका इंटरनेशनल करियर खत्म होगा. पीटरसन का कहना था कि जब 2009 में उन्होंने आईपीएल खेलने का फैसला किया तो उनका इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) के साथ टकराव हो गया. जिसकी कीमत उन्हें नेशनल टीम में अपनी जगह गंवाकर चुकानी पड़ी.

Kevin Pietersen IPL Career: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है. इस लीग में हर खिलाड़ी खेलने का सपना देखता है. जिससे खिलाड़ी काफी ज्यादा पैसा कमाता है और अगर कोई खिलाड़ी इस लीग अच्छा प्रदर्शन करता है तो फिर उसके लिए अपनी नेशनल टीम में चुने जाने के चांस भी बढ़ जाते हैं. लेकिन इसके उलट इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.

बोर्ड से टकराव क्यों बढ़ा?

दरअसल पीटरसन ने IPL में खेलने का फैसला ऐसे समय में किया जब इंग्लैंड टीम के मैचों उन्ही दिनों में होने वाले थे. जिसकी वजह से बोर्ड और पीटरसन के बीच टकराव बढ़ गया. इसका नतीजा ये हुआ की बोर्ड ने पीटरसन को टीम से बाहर कर दिया, जहां से उनका इंटरनेशनल करियर खत्म हो गया. लेकिन पीटरसन का ये भी मानना है कि उनकी वजह से इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए भविष्य में किसी भी लीग में आजादी से हिस्सा लेने का रास्ता साफ हो गया. पीटरसन ने आखिर में कहा, ' अब मैं इस मामले पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता. और अब मैं एक बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा हूं.'

केविन पीटरसन का क्रिकेट करियर

केविन पीटरसन ने अपने टेस्ट करियर का अंत 47.28 की औसत से 8181 रनों के साथ किया, जिसमें 23 शतक और 35 अर्धशतक शामिल थे. पीटरसन ने वनडे में 136 और टी20 में 37 मैचों तक अपने देश का प्रतिनिधित्व किया. उन्होंने वनडे में 40 की औसत से कुल 4440 रन बनाए. जिसमें 9 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है. वहीं टी20 इंटरनेशनल में पीटरसन ने 37 की औसत से 1176 रन बनाए.

केविन पीटरसन का IPL करियर

इंग्लैंड के इस स्टार बल्लेबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग में 2009 से 2016 तक खेलते रहे. उन्होंने RCB के साथ इस लीग की शुरुआत की. उसके बाद वो दिल्ली और पुणे के लिए भी खेले. पीटरसन ने कुल 36 आईपीएल मैच खेले, जिसमें उन्होंने 37 की औसत से कुल 1001 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 4 अर्धशतकीय पारी भी खेली.