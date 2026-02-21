ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका ने बदला अपना कप्तान, कई बड़े खिलाड़ियों को दिया आराम

SA vs NZ T20I Series: टी20 वर्ल्ड कप के दौरान ही न्यूजीलैंड सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम की घोषणा कर दी गई.

दक्षिण अफ्रीकी टीम
दक्षिण अफ्रीकी टीम (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 21, 2026 at 4:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से जारी है. टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. क्योंकि अब आज से सुपर 8 राउंड के मैच शुरू हो रहे हैं, 4-5 मार्च को सेमीफाइनल और 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा.

फिलहाल, एडेन मार्करम की लीडरशिप में साउथ अफ्रीकी टीम लीग राउंड में शानदार खेलकर और अपने सभी मैच जीतकर सुपर 8 राउंड में पहुंच गई है. टीम सुपर 8 राउंड के पहले मैच में भारत का सामना करेगी, और उसके बाद के मैचों में जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी.
गौरतलब है कि अगर टीम लगातार जीत दर्ज करती है, तो उसके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का भी मौका होगा.

साउथ अफ्रीकी टीम का न्यूजीलैंड दौरा
साउथ अफ्रीकी टीम T20 वर्ल्ड कप सीरीज खत्म करने के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां वो 5 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी. यह सीरीज 15 मार्च से शुरू होगी.

स्टार खिलाड़ियों को आराम
साउथ अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम की घोषणा की. जिसमें T20 वर्ल्ड कप में खेल रहे कप्तान एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, डेवाल्ट ब्रूइस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी और मार्को जॉनसन जैसे स्टार खिलाड़ियों को आराम दिया गया है.

केशव महाराज बने कप्तान
इस वजह से केशव महाराज को साउथ अफ्रीकी T20 टीम का कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा, चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर रहे टोनी डी जोएर्सी और गेराल्ड कोएट्जी को भी टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा, कॉनर एस्टरहुइसन, डायने फॉरेस्टर और जॉर्डन हरमन जैसे डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों को भी टीम में मौका दिया गया है.

साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि इन तीनों को घरेलू मुकाबलों में लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से यह मौका दिया गया है। इसके अलावा, जॉर्ज लिंडे, ब्रैनलन सुब्रमण्यम, जेसन स्मिथ, ओथनील बार्टमैन और लूटो चिबामला जैसे खिलाड़ियों को भी न्यूज़ीलैंड सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकन टीम में शामिल किया गया है.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का स्क्वाड
केशव महाराज (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, ईथन बॉश, गेराल्ड कोएट्जी, टोनी डी जेरजी, कॉनर एस्टरहुइजन, डियान फॉरेस्टर, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, नकोबानी मोकोएना, एंडिले सिमेलेन, लुथो सिपामला, प्रेनेलन सुब्रायन और जेसन स्मिथ.

ये भी पढ़ें

IND vs SA: टी20 वर्ल्ड कप में भारत की फील्डिंग बनी सिर दर्द, ग्रुप स्टेज में छोड़े इतने कैच, जानकर हो जाएंगे हैरान

IND vs SA: अभिषेक शर्मा पर आया बड़ा अपडेट, कोच ने सुपर-8 में खिलाने पर दिया ये जवाब

टी20 वर्ल्ड कप: आज से सुपर-8 शुरू, पहले मैच में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से, हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ जानें किसका पलड़ा भारी?

TAGGED:

SA VS NZ T20I SERIES
SOUTH AFRICA NEXT T20I SERIES
दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड सीरीज
केशव महाराज बने कप्तान
KESHAV MAHARAJ NAMED CAPTAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.