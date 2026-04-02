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मेसी की टीम पर धोखाधड़ी का बड़ा आरोप, पैसे लेने के बावजूद केरल खेलने नहीं आई टीम

अर्जेंटीना ने पांच अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया केरल के खेल मंत्री ने कहा कि जब उन्होंने इस संबंध में पूछताछ की तो पता चला कि अर्जेंटीना ने पांच अन्य देशों के साथ भी ऐसा ही किया था. वो उन देशों से पैसे तो लिए लेकिन वहां खेलने नहीं गए. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के खिलाफ मामला दर्ज करना होगा और उन्हें हमें मुआवजा देना होगा.'

अर्जेंटीना की टीम ने हमें धोखा दिया उन्होंने यहां एक टीवी चैनल से कहा, 'इसके लिए मैंने कई बार बातचीत की थी. अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टीम को देने के लिए 250 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के लिए प्रायोजक ढूंढना आसान काम नहीं था. लेकिन पैसे मिलने के बावजूद अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने हमें धोखा दिया. हमें उनसे ऐसे विश्वासघात की उम्मीद नहीं थी. वादा करने के बावजूद उसकी टीम यहां नहीं आई.'

कोच्चि: केरल के खेल मंत्री वी अब्दुरहमान ने गुरुवार को कहा कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम ने पैसे लेने के बावजूद यहां मैच खेलने के लिए नहीं आकर राज्य को धोखा दिया. अब्दुरहीमान ने कहा कि वह वास्तव में चाहते थे कि अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम और लियोनेल मेस्सी केरल आएं और राज्य में एक मैच खेलें.

केरल अर्जेंटीना की टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था

उन्होंने कहा कि राज्य अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहा था लेकिन उनके व्यवहार से उन्हें काफी दुख हुआ. इससे केरल के फुटबाल प्रेमियों को निराशा हुई है. मैं कितना निराश हूं इसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं.'

अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम क्यों नहीं आई केरल?

अर्जेंटीना के मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (AFA) अधिकारियों ने पिछले साल नवंबर में मैच रद्द होने की वजह केरल की तैयारी में कमी और तय समय-सीमा के भीतर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं को पूरा करने में हुई देरी को बताया. इस पर एक राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर AFA से औपचारिक पुष्टि मिले बिना ही इस कार्यक्रम की घोषणा करने का आरोप लगाया. हालांकि, पिछले साल नवंबर में मंत्री अब्दुर्रहमान ने इन रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा था कि मेसी मार्च 2026 में भारत में खेलेंगे.

उन्होंने तब कहा था, 'दो दिन पहले हमें AFA टीम से एक ईमेल मिला, जिसमें उन्होंने मार्च में केरल आने की पुष्टि की है۔' उन्होंने आगे बताया कि यह मैच, जो मूल रूप से नवंबर में होना था, कोच्चि के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इंफ़्रास्ट्रक्चर से जुड़ी दिक्कतों के कारण टाल दिया गया था۔ उनके इस दावे पर तब लोगों ने संदेह जताया था, और आलोचकों ने मेसी के दौरे को लेकर पहले किए गए उन वादों की याद दिलाई थी जो पूरे नहीं हो पाए थे۔

मेसी गोट टूर ऑफ इंडिया 2025

हालांकि, केरल में हुए ये घटनाक्रम पिछले साल दिसंबर में तय 'मेसी गोट टूर ऑफ इंडिया 2025' के बिल्कुल विपरीत थे, जिसमें कोलकाता और मुंबई में मेसी के आने की पुष्टि हो चुकी थी. कोच्चि में रद्द हुए मैच के विपरीत, इस टूर में कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम और मुंबई में फैंस के साथ मुलाकातें शामिल थीं. यह 2011 के दौरे के बाद इन शहरों में इस अर्जेंटीनाई दिग्गज की वापसी का प्रतीक था.