ETV Bharat / sports

गरीबी को हराकर कीर्तना ने जीता वर्ल्ड कप का खिताब, जानिए कैरम चैंपियन के संघर्ष की कहानी

तमिलनाडु की कीर्तना ने 7वां कैरम विश्व कप को जीत लिया है. इसके साथ ही उन्होंने देश का नाम रोशन कर दिया है.

Keerthana won 7th Carrom World Cup
कीर्तना ने जीता कैरम वर्ल्ड कप (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 6:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: उत्तरी चेन्नई के पुडुवन्नारपेट्टई की रहने वाली कीर्तना ने अपने राज्य को देश के खेल मानचित्र पर जगह दिलाई है. उन्होंने 7वें कैरम वर्ल्ड कप में तीन कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है. उन्होंने महिला सिंगल्स, डबल्स और महिला टीम प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है. इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कैरम चैंपियंस का खिताब भी जीता है.

7वां कैरम वर्ल्ड कप 2 से 6 दिसंबर तक माले, मालदीव में हुआ था. इसमें 17 देशों के 150 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. इसमें तमिलनाडु के 5 लोग - कीर्तना, काशिमा, मित्रा, इलावलगी और अब्दुल आसिक भारतीय महिला टीम में शामिल थे. वर्ल्ड कैरम चैंपियन का खिताब जीतने वाली कीर्तना ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि जो लोग मेरी तरह हाशिये पर रहकर कैरम खेलते हैं, वे भी वर्ल्ड लेवल पर कामयाबी हासिल करें'.

Keerthana won 7th Carrom World Cup
कीर्तना कैरम खेलती हुईं (ETV Bharat)

एल कीर्तना कौन हैं?
कीर्तना पुडुवन्नारपेट्टई के सेरियन नगर की रहने वाली हैं. वह 6 साल की उम्र से कैरम खेल रही हैं. कीर्तना के पिता लोगनाथन को कैरम के खेल में दिलचस्पी थी, उन्होंने ही अपनी बेटी को इस खेल से परिचित कराया. 12 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाली कीर्तना पारिवारिक परिस्थितियों और गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाईं, इसलिए उन्होंने 10वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी और एक लेथ वर्कशॉप में काम करने लगीं.

वर्कशॉप में काम करने वाली कैरम चैंपियन
कुछ समय तक लेथ वर्कशॉप में काम करने वाली कीर्तना ने समय-समय पर छोटे कैरम टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और जीता, जिससे मिली कमाई से उन्होंने अपने परिवार की मदद की. बाद में उत्तरी चेन्नई के कैरम कोचों ने कीर्तना की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें एक क्लब में खेलने का मौका दिया. बाद में अलग-अलग क्लबों के खिलाफ खेलने वाली कीर्तना को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के मौके मिले.

Keerthana won 7th Carrom World Cup
कीर्तना का घर (ETV Bharat)

कीर्तना को लगातार सफलता और कड़ी मेहनत से 2 से 6 दिसंबर तक मालदीव में हुई वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला. उन्होंने तीन गोल्ड मेडल और वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप का खिताब जीता और उन हाशिये के लोगों के लिए एक मिसाल बनीं जो कामयाबी हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं. गरीबी के बावजूद कीर्तना ने सफलता हासिल की है.

कीर्तना की सफलता के बारे में बात करते हुए उनकी मां इंद्राणी ने कहा, 'कीर्तना बचपन से ही कैरम टूर्नामेंट खेल रही है और जीत रही है. हम उसी से होने वाली छोटी-मोटी कमाई से घर चलाते हैं. हम कीर्तना के खेल के प्रति जुनून में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते थे, इसलिए हमने गरीबी के बावजूद उसे नेशनल लेवल पर अलग-अलग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने दिया'.

Keerthana won 7th Carrom World Cup
कीर्तना की मां (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा, 'हमारे लिए जो ऐसे घर में रहते हैं जिसका पता नहीं कब गिर जाए, हमने सोचा था कि अगर कीर्तना वर्ल्ड कप का टाइटल जीतती है, तो ही हेडलाइंस बदलेंगी. हमारा सपना अब सच हो गया है. मेरी बेटी ने जीत हासिल की है और भारत को गर्व महसूस कराया है. यह गर्व की बात है कि न सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि पूरा भारत मेरी बेटी की जीत का जश्न मना रहा है'.

कीर्तना ने किया सरकार से निवेदन
वर्ल्ड कैरम चैंपियनशिप जीतने वाली कीर्तना ने कहा, 'मैंने कैरम वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर अपने पिता का सपना पूरा किया है. मेरा लंबे समय से सपना था कि कैरम टूर्नामेंट के जरिए अपने शहर और देश का नाम रोशन करूं. वह सपना अब सच हो गया है. मैं चाहती हूं कि मेरे जैसे कैरम खिलाड़ी, जो हाशिये पर हैं, वे भी वर्ल्ड लेवल पर सफलता हासिल करें'.

उन्होंने आगे कहा, 'भविष्य में मैं अपने साथी कैरम खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतने में सपोर्ट करूंगी. तमिलनाडु सरकार दूसरे राज्यों के मुकाबले तमिलनाडु में कैरम के खेल को ज्यादा अहमियत दे रही है. तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु के खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है. तमिलनाडु सरकार को मुझे सरकारी नौकरी देनी चाहिए और साथ ही हमें सरकार की तरफ से एक घर भी देना चाहिए क्योंकि हम ऐसे घर में रहते हैं, जहां मेरे जीते हुए ट्रॉफ़ी रखने की भी जगह नहीं है'.

कोच की अहम रिक्वेस्ट
कीर्तना के कोच नित्याराजन ने कहा, 'कीर्तना जो एक लेथ वर्कशॉप में काम करती थी, उसने अब देश का नाम रोशन किया है. यह सफलता सिर्फ कीर्तना की कड़ी मेहनत की वजह से मुमकिन हुई है. वह उस क्लब में 35 से ज्यादा लोगों को कैरम की ट्रेनिंग भी दे रही है, जहां वह खुद खेलती थी'.

Keerthana won 7th Carrom World Cup
कीर्तना के कोच (ETV Bharat)

अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा, 'सिर्फ नॉर्थ चेन्नई में ही बड़ी संख्या में कैरम खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं. गरीबी की वजह से नॉर्थ चेन्नई के लोगों को क्रिकेट और टेनिस जैसे बड़े लेवल के खेल खेलने का मौका नहीं मिलता. नॉर्थ चेन्नई में ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत मेहनत करते हैं. हमें बस उन्हें ऊपर उठाने के लिए एक हाथ की जरूरत है.

ये खबर भी पढ़ें : जुड़वां भाइयों का हुआ वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन, पिता भी कर चुके हैं देश का नाम रोशन

TAGGED:

L KEERTHANA
CARROM WORLD CUP
KEERTHANA CARROM WORLD CHAMPION
KEERTHANA CARROM WORLD CUP
KEERTHANA WON CARROM WORLD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.