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माफी मांगने के बाद एस श्रीसंत पर लगा तीन साल का बैन हटा

यह फैसला केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया.

एस श्रीसंत
एस श्रीसंत (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 1, 2026 at 5:06 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने पूर्व क्रिकेटर एस श्रीसंत पर पिछले साल लगाए गए तीन साल के प्रतिबंध को हटा लिया है. यह प्रतिबंध एसोसिएशन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण लगाया गया था.

केसीए के बयान के मुताबिक यह फैसला KCA की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया. बयान में कहा गया है कि यह फैसला क्रिकेटर के बिना शर्त माफी मांगने और केसीए के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए खेद जताने के बाद किया गया.

एसोसिएशन का आरोप था कि श्रीसंत की सार्वजनिक टिप्पणियों से एसोसिएशन की छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है. इस कार्रवाई के कारण श्रीसंत KCA से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, जिसमें केरल क्रिकेट लीग में उनकी प्रस्तावित भूमिका भी शामिल थी.

श्रीसंत ने KCA के फैसले को तिरुवनंतपुरम मुंसिफ कोर्ट में चुनौती दी और अनुशासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और सस्पेंशन बरकरार रहा. इसके बाद, श्रीसंत ने एसोसिएशन को आधिकारिक तौर पर बिना शर्त माफीनामा सौंपा और अपनी पिछली टिप्पणियों के लिए अफसोस जाहिर किया.

एसोसिएशन ने भारत के पूर्व तेज गेंदबाज को राहत तो दी, लेकिन साथ ही कड़ी चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसा कोई भी व्यवहार या सार्वजनिक बयान दिया, जिससे KCA की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे, तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

श्रीसंत से जुड़ा विवाद
भारतीय राष्ट्रीय टीम से संजू सैमसन को बाहर किए जाने के बाद, श्रीसंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केरल क्रिकेट एसोसिएशन की कड़ी आलोचना करके विवाद खड़ा कर दिया था. KCA की अनुशासनात्मक समिति ने इन बयानों को एसोसिएशन की प्रतिष्ठा के लिए अपमानजनक माना और उन पर तीन साल का कड़ा प्रतिबंध लगा दिया. अब उनकी माफी स्वीकार कर ली गई है, और यह विवाद आखिरकार शांतिपूर्ण ढंग से खत्म हो गया है. बैन हटने से श्रीसंत अब केरल क्रिकेट लीग के तीसरे सीजन में 'एरीज कोल्लम सेलर्स' के सह-मालिक बने रह सकेंगे, जिससे उनकी भागीदारी को लेकर कोई संदेह नहीं रह गया है.

श्रीसंत का क्रिकेट करियर
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज श्रीसंत ने देश के लिए तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में खेला है 27 टेस्ट में, उन्होंने 37.59 की औसत से 87 विकेट लिए. 53 वनडे में, उन्होंने 33.44 की औसत से 75 विकेट लिए, जिसमें उनका करियर का सबसे अच्छा प्रदर्शन 6/55 रहा, जबकि 10 T20I में उन्होंने 10 मैचों में सात विकेट लिए.

घरेलू क्रिकेट में, श्रीसंत ने 74 फर्स्ट-क्लास मैच खेले और 213 विकेट लिए. इसके अलावा उन्होंने 92 लिस्ट A मैचों में 124 विकेट और 65 T20 मैचों में 54 विकेट लिए, जो सभी फॉर्मेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन को दिखाता है.

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