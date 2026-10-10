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बिहार के गोपाल और लोव्या ने जीता गोल्ड, ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रचा इतिहास

कटिहार: बिहार के कटिहार के दो होनहार ताइक्वांडो खिलाड़ी गोपाल कृष्ण राठौड़ और लोव्या सिंह स्वर्ण पदक जीतकर घर लौट आए हैं. इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल कर दोनों खिलाड़ियों ने न सिर्फ अपने परिवार का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे कटिहार जिले को गौरवान्वित किया है. दोनों के घर लौटते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया और परिवार में जश्न का माहौल बन गया.

गोपाल कृष्ण राठौड़ और लोव्या सिंह की सफलता केवल दो खिलाड़ियों की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि कटिहार के उभरते खेल प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा भी है. दोनों की जीत से जिले के युवा खिलाड़ियों को यह संदेश मिला है कि बड़े सपने देखने के साथ उन्हें पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करना भी जरूरी है. राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे इन दोनों खिलाड़ियों के लिए यह मंजिल नहीं, बल्कि खेल की दुनिया में आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत है.

बेटे की कामयाबी पर पिता का सीना चौड़ा

गोपाल कृष्ण राठौड़ की स्वर्णिम सफलता ने उनके परिवार को खुशी से भर दिया है. कम उम्र से ही ताइक्वांडो के प्रति जुनून रखने वाले गोपाल ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर अपनी मेहनत को मुकाम तक पहुंचाया है. उनकी इस उपलब्धि से पिता सागर सिंह सेठी बेहद उत्साहित हैं. खास बात यह है कि सागर सिंह सेठी खुद भी खेल जगत से जुड़े रहे हैं. वेट लिफटिंग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं.

"बहुत खुशी हो रही है कि मैंने भी नेशनल तक खेला है. आज मेरा बेटा गोल्ड जीतकर आया है. आगे भी इसकी प्रैक्टिस जारी रहेगी. नेशनल, इंटरनेशनल खेल खेलने का काम करेगा. हम चाहते थे कि बेटा वेट लिफटिंग में जाए, लेकिन इसकी रूचि कराटे में थी तो इसी में आगे बढ़ेगा." -सागर सिंह सेठी, गोपाल कृष्ण राठौड़ के पिता

पिता व अन्य के साथ गोपाल कृष्ण राठौड़ (ETV Bharat)

गोपाल ने अपनी उपलब्धि से यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और लगातार अभ्यास के दम पर कम उम्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई जा सकती है. इस जीत के बाद से उनके घर पर लगातार शुभचिंतकों का आना जारी है. गोपाल ने कहा कि आगे भी वह खेल जारी रखेगा.

"दो मैच हुआ था, जिसमें पश्चिम बंगाल को पराजित कर गोल्ड मेडल जीता. आगे और खेलना है, और मेडल लाना है." -गोपाल कृष्ण राठौड़, जूनियर खिलाड़ी

राष्ट्रीय स्तर पर चमकी कटिहार की बेटी

कटिहार की बेटी लोव्या सिंह ने भी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है. उनकी इस उपलब्धि से पिता श्रवण कुमार समेत पूरा परिवार बेहद खुश है. लोव्या की सफलता ने यह संदेश दिया है कि बेटियां भी खेल के मैदान में अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं. उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने अन्य लड़कियों को भी मार्शल आर्ट और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है.

आत्मरक्षा की कला सीखना बेहद जरूरी

बेटी की कामयाबी से उत्साहित श्रवण कुमार ने कहा कि बेटियों को पढ़ाई के साथ-साथ आत्मरक्षा की कला भी सीखनी चाहिए. उन्होंने कहा, बेटियों को पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के लिए कराटे या ताइक्वांडो जैसी मार्शल आर्ट जरूर सीखनी चाहिए. उनके मुताबिक, ऐसी विधाएं बेटियों को आत्मविश्वास देने के साथ अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक भी बनाती हैं. मार्शल आर्ट से जुड़ने से बेटियों का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है और वे समाज में निडर होकर आगे बढ़ती हैं.