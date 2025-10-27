ETV Bharat / sports

टीम इंडिया से बाहर होने पर करुण नायर का छलका दर्द, रणजी मैच के दौरान बोली ये बड़ी बात

आठ साल बाद वापसी करने वाले करुण नायर को इंग्लैंड दौरे के बाद फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया.

करुण नायर
करुण नायर (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 4:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय टेस्ट टीम से ड्रॉप करुण नायर का एक बार फिर दर्द छलक पड़ा. लेकिन इस बार उन्होंने अपने दर्द को लिखा नहीं बल्कि मीडिया के सामने रखना ज्यादा उचित समझा. उन्होंने रणजी मैच के दौरान मीडिया से बात करते हुए टीम इंडिया से ड्रॉप किए जाने के फैसले पर निराशा जताई और कहा कि वह इससे कहीं बेहतर के हकदार थे.

नायर की एक और शानदार पारी
कर्नाटक का ये बल्लेबाज इस समय रणजी ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा है. सीजन के पहले मैच में सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने दो पारियों में 73 और 8 रन बनाए. जबकि दूसरा रणजी मैच गोवा के खिलाफ उन्होंने शानदार 174 रनों की पारी खेली.

नेशनल टीम से ड्रॉप किए जाने पर नायर ने कहा, 'यह काफी निराशाजनक है, लेकिन मुझे पता है कि पिछले दो सालों के घरेलू प्रदर्शन के बाद मैं वहां रहने का हकदार हूं. लोगों की अपनी राय हो सकती है, लेकिन पर्सनली, मेरी राय है कि मैं इससे कहीं बेहतर का हकदार हूं. टीम के कुछ लोगों ने मुझसे बात की है, और बस इतना ही.'

मैं बस देश के लिए खेलना चाहता हूं
उन्होंने आगे कहा, 'मैं बस रन बनाता रह सकता हूं, यही मेरा काम है. मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है. मैं बस खुद से कहता रहता हूं कि मैं एक सीरीज से ज्यादा का हकदार हूं. मैं बस यही खुद से कह सकता हूं, और इसे अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहता. मैं बस देश के लिए खेलना चाहता हूं. यही एकमात्र लक्ष्य है. अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो अगली चीज यह होगी कि मैं जिस टीम के लिए खेल रहा हूं, उसके लिए मैच जीतने की कोशिश करूं.'

नायर टेस्ट करियर
करुण नायर ने भारत के लिए 10 टेस्ट और 2 वनडे खेलने का मौका मिला. टेस्ट में उनके नाम 41 की औसत से कुल 579 रन हैं, जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल है. जबकि वनडे में 46 रन ही बना सके हैं.

अजिंक्य रहाणे का भी छलका दर्द
ऐसी ही शिकायत 37 वर्षीय अजिंक्य रहाणे ने भी की. रणजी मैच में 303 गेंदों पर 159 रनों की पारी खेलने के बाद रहाणे ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 की टीम से बाहर किए जाने पर भारतीय चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना की.

उन्होंने कहा, 'उम्र सिर्फ एक नंबर है। एक खिलाड़ी के तौर पर, अगर आपके पास अनुभव है, अगर आप अभी भी घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आप अभी भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चयनकर्ताओं को आपको कंसीडर करना चाहिए, यह उम्र के बारे में नहीं है, यह इरादे के बारे में है, यह लाल गेंद के प्रति जुनून के बारे में है.' बता दें कि अजिंक्य रहाणे ने 2023 में भारत के वेस्टइंडीज दौरे के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है.

रहाणे का टेस्ट करियर
अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेले हैं. क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में उनके नाम 39 की औसत से 5077 रन है. जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक भी शामिल हैं. वनडे में रहाणे ने 35 की औसत से 2962 रन बनाए हैं. जिसमें 3 शतक और 24 अर्धशतक भी हैं. वहीं टी20आई में उनके नाम 20 की औसत से 375 रन हैं.

ये भी पढ़ें

करुण नायर के टीम से बाहर होने की वजह आई सामने, चीफ सिलेक्टर ने बोली ये बड़ी बात

IND vs WI: भारतीय टेस्ट टीम का हुआ ऐलान, 4 बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर, जानिए सभी के नाम

TAGGED:

KARUN NAIR DROPPED
KARUN NAIR LATEST NEWS
करुण नायर का शतक
KARUN NAIR HUNDRED
KARUN NAIR DISAPPOINTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोमवार को स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में हुआ ओपन, शुक्रवार की गिरावट बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने दिखाई तेजी

थामा बनाम EDKD बॉक्स ऑफिस डे 6 : 100 करोड़ के करीब पहुंची आयुष्मान खुराना की फिल्म, कमाई में पीछे छूटी 'एक दीवाने....'

पैट कमिंस बाहर! स्टीव स्मिथ बने कप्तान, एशेज सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका

उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए हो जाइए तैयार, जल्द वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुलने जा रहे दरवाजे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.