'ये बेटी के अनुशासन और कड़ी मेहनत का नतीजा', एशियन गेम्स के स्कीट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल विजेता रायजा ढिल्लों के पिता ने जतायी खुशी
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा. इस टीम में शामिल करनाल की राइजा ढिल्लों के घर जश्न.
Published : September 24, 2026 at 1:48 PM IST|
Updated : September 24, 2026 at 2:36 PM IST
करनाल: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा. फाइनल मुकाबले में परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों और माहेश्वरी चौहान ने मिलकर 375 में से 331 अंक जुटाए और एशियाई खेलों में भारत को स्कीट का पहला पदक दिलाया. ये पहला मौका था, जब महिला स्कीट टीम इवेंट में भारत ने एशियन गेम्स का मेडल जीता. इस तिगड़ी की निशानेबाज राइजा ढिल्लों करनाल की रहने वाली हैं. उनके परिवार में खुशी का माहौल है.
राइजा ढिल्लों के घर जश्न: राइजा ढिल्लों के पिता रविजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि "इस टीम में रायजा ने परिनाज़ धालीवाल और महेश्वरी चौहान के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया. तीनों निशानेबाजों की सटीक निशानेबाजी और बेहतरीन तालमेल की बदौलत भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया. इस उपलब्धि ने राइजा के हौसले को और मजबूत किया है. ये तो अभी शुरुआत है. उम्मीद है कि राइजा इसी तरह देश के लिए और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी."
कौन हैं राइजा ढिल्लों? राइजा ढिल्लों भारत की एक प्रसिद्ध और होनहार स्कीट निशानेबाज हैं. उनका जन्म 20 अप्रैल 2004 को हरियाणा के करनाल जिले के शामगढ़ गांव में हुआ था. उन्होंने बेहद कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और वर्तमान में भारतीय शॉटगन शूटिंग में चमकता हुआ सितारा हैं.
प्रारंभिक जीवन और ट्रेनिंग: राइजा ने 16 साल की उम्र में अपने पिता रविजीत सिंह ढिल्लों से प्रेरित होकर प्रतिस्पर्धी स्तर पर शूटिंग की शुरुआत की थी. वो नई दिल्ली में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (NCOE) में मशहूर इटैलियन कोच रिकार्डो फिलिपेली की देखरेख में अपनी ट्रेनिंग करती हैं. अपनी निरंतर सटीक निशानेबाजी के दम पर वो 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए भारत की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक हैं. एशियन गेम्स 2026 में पदक जीतने के बाद राइजा ढिल्लों के परिवार की खुशी का माहौल है.
राइजा ढिल्लों की उपलब्धियां: एशियन गेम्स 2026 (Aichi-Nagoya) में राइजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल की तिकड़ी ने महिलाओं के स्कीट टीम इवेंट में ब्रॉन्ज (कांस्य) मेडल जीता है. ये एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का इस स्पर्धा में पहला पदक है. इसके अलावा, राइजा व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी पहुंचीं और कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रहीं.
पेरिस ओलंपिक 2024: राइजा ने 2024 एशियन शॉटगन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर भारत के लिए महिलाओं के स्कीट इवेंट में पहला ओलंपिक कोटा हासिल किया था. वो 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय शूटिंग दल की सबसे युवा खिलाड़ी थीं.
राष्ट्रीय रिकॉर्ड: उन्होंने 2024 में आयोजित राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन राउंड में 122/125 का शानदार स्कोर बनाकर जूनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया और सीनियर राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी की. इसके अलावा 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर और जूनियर दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है.
अंतरराष्ट्रीय जूनियर मेडल्स: राइजा ढिल्लों ने जर्मनी के सुहल और नई दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप तथा कुवैत में एशियन ओलंपिक क्वालिफायर्स में भारत के लिए रजत पदक (Silver Medals) जीते हैं.
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