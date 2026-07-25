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UP T-20 लीग मिनी ऑक्शन; कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी, कानपुर सुपर स्टार ने लगाया दांव

आगरा: UP T-20 लीग सीजन-4 में कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. इन्हें कानपुर सुपर स्टार ने 23 लाख रुपए में खरीदा है. दूसरे महंगे खिलाड़ी बुलंदशहर के युवा तेज गेंदबाज शुभम गौतम हैं, जिन्हें नोएडा सुपर किंग्स ने 21.50 लाख रुपए में खरीदा है. शुभम गौतम यूपी स्पीड हंट से चुने तेज गेंदबाज हैं.

आगरा में आयोजित मिनी ऑक्शन में मेरठ के बल्लेबाज शिवम चौधरी तीसरे सबसे महंगे क्रिकेटर बने हैं, जिन्हें गोरखपुर लायंस ने 21 लाख रुपए खरीदा है. मिनी ऑक्शन में 45 रिक्त स्लॉट के लिए 20 खिलाड़ियों को 6 फ्रेंचाइजियों ने खरीद लिया है.

UP T-20 लीग के चौथे सीजन को लेकर मिनी ऑक्शन के लिए नीलामी सूची में 287 खिलाड़ी शामिल किए गए. इस बार 14 अगस्त से कानपुर और लखनऊ में UP T-20 लीग लीग के मुकाबले होंगे.

UP T-20 लीग की नीलामी का संचालन अभिनेता अंगद बेदी ने किया. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और UP T-20 लीग लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर सहित UPCA सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला, यूपी लीग सदस्य संजीव सिंह, CEO अंकित चटर्जी, रियासत अली, मीडिया चेयरमैन मो. फहीम, मीडिया मैनेजर अहमद अली खान तालिब समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

युवा क्रिकेटर्स पर लगे दांव: मिनी आक्शन की शुरुआत में तीन खिलाड़ियों में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. ऑक्शन में मेरठ के शिवम चौधरी को गोरखपुर लायंस ने 21 लाख में खरीदकर नीलागी की शुरुआत की. शिवम चौधरी पर खूब दाम लगे. देर रात तक 45 में से 20 खिलाड़ियों को खरीद पूरी हो चुकी थी. इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कर्ण शर्मा बने हैं.

मोहम्मद शारिम को 17.50 लाख रुपए में काशी रुद्रास, शिवा सिंह को 17.50 लाख में नोएडा सुपर किंग्स, समीर चौधरी को 11.75 लाख रुपए में लखनऊ फाल्कंस और शोएब सिद्दीकी को 11.25 लाख रुपए में नोएडा सुपर किंग्स ने खरीदा है. यह सभी क्रिकेटर अपने बेस प्राइज से बहुत महंगे खरीदे गए हैं.

स्पिनर और तेज गेंदबाजों पर लगी बोली: UP T-20 लीग के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे स्पिनर कर्ण शर्मा रहे. टीम इंडिया और IPL में अपनी फिरकी का जादू दिखा चुके कर्ण शर्मा पर सबसे अधिक दिलचस्पी दिखी.

इससे बेस प्राइज 5 लाख रुपए से शुरू हुई बोली के बाद कानपुर सुपर स्टार ने कर्ण शर्मा को 23 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि में खरीदा. मिनी ऑक्शन में दूसरी सबसे बड़ी कीमत स्पीड हंट में उभरे बुलंदशहर के युवा तेज गेंदबाज शुभम गौतम को मिली.

नोएडा सुपर किंग्स ने शुभम गौतम को 21.50 लाख रुपए में खरीदा है. मिनी ऑक्शन 45 क्रिकेटर चुने जाएंगे. ऑक्शन से कानपुर सुपर स्टार को सबसे अधिक 11 क्रिकेटर खरीदने हैं.