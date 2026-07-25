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UP T-20 लीग मिनी ऑक्शन; कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी, कानपुर सुपर स्टार ने लगाया दांव

UP T-20 लीग की नीलामी का संचालन अभिनेता अंगद बेदी ने किया. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला मौजूद रहे.

UP T-20 लीग मिनी ऑक्शन.
UP T-20 लीग मिनी ऑक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 10:02 AM IST

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आगरा: UP T-20 लीग सीजन-4 में कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं. इन्हें कानपुर सुपर स्टार ने 23 लाख रुपए में खरीदा है. दूसरे महंगे खिलाड़ी बुलंदशहर के युवा तेज गेंदबाज शुभम गौतम हैं, जिन्हें नोएडा सुपर किंग्स ने 21.50 लाख रुपए में खरीदा है. शुभम गौतम यूपी स्पीड हंट से चुने तेज गेंदबाज हैं.

आगरा में आयोजित मिनी ऑक्शन में मेरठ के बल्लेबाज शिवम चौधरी तीसरे सबसे महंगे क्रिकेटर बने हैं, जिन्हें गोरखपुर लायंस ने 21 लाख रुपए खरीदा है. मिनी ऑक्शन में 45 रिक्त स्लॉट के लिए 20 खिलाड़ियों को 6 फ्रेंचाइजियों ने खरीद लिया है.

UP T-20 लीग के चौथे सीजन को लेकर मिनी ऑक्शन के लिए नीलामी सूची में 287 खिलाड़ी शामिल किए गए. इस बार 14 अगस्त से कानपुर और लखनऊ में UP T-20 लीग लीग के मुकाबले होंगे.

UP T-20 लीग की नीलामी का संचालन अभिनेता अंगद बेदी ने किया. BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और UP T-20 लीग लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर सहित UPCA सचिव प्रेम मनोहर गुप्ता, कोषाध्यक्ष सचिन शुक्ला, यूपी लीग सदस्य संजीव सिंह, CEO अंकित चटर्जी, रियासत अली, मीडिया चेयरमैन मो. फहीम, मीडिया मैनेजर अहमद अली खान तालिब समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

युवा क्रिकेटर्स पर लगे दांव: मिनी आक्शन की शुरुआत में तीन खिलाड़ियों में किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. ऑक्शन में मेरठ के शिवम चौधरी को गोरखपुर लायंस ने 21 लाख में खरीदकर नीलागी की शुरुआत की. शिवम चौधरी पर खूब दाम लगे. देर रात तक 45 में से 20 खिलाड़ियों को खरीद पूरी हो चुकी थी. इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कर्ण शर्मा बने हैं.

मोहम्मद शारिम को 17.50 लाख रुपए में काशी रुद्रास, शिवा सिंह को 17.50 लाख में नोएडा सुपर किंग्स, समीर चौधरी को 11.75 लाख रुपए में लखनऊ फाल्कंस और शोएब सिद्दीकी को 11.25 लाख रुपए में नोएडा सुपर किंग्स ने खरीदा है. यह सभी क्रिकेटर अपने बेस प्राइज से बहुत महंगे खरीदे गए हैं.

स्पिनर और तेज गेंदबाजों पर लगी बोली: UP T-20 लीग के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे स्पिनर कर्ण शर्मा रहे. टीम इंडिया और IPL में अपनी फिरकी का जादू दिखा चुके कर्ण शर्मा पर सबसे अधिक दिलचस्पी दिखी.

इससे बेस प्राइज 5 लाख रुपए से शुरू हुई बोली के बाद कानपुर सुपर स्टार ने कर्ण शर्मा को 23 लाख रुपए की भारी-भरकम राशि में खरीदा. मिनी ऑक्शन में दूसरी सबसे बड़ी कीमत स्पीड हंट में उभरे बुलंदशहर के युवा तेज गेंदबाज शुभम गौतम को मिली.

नोएडा सुपर किंग्स ने शुभम गौतम को 21.50 लाख रुपए में खरीदा है. मिनी ऑक्शन 45 क्रिकेटर चुने जाएंगे. ऑक्शन से कानपुर सुपर स्टार को सबसे अधिक 11 क्रिकेटर खरीदने हैं.

नोएडा को 10 और शेष चारों टीमों को 6-6 खिलाड़ी चुनने हैं. देर रात तक मिनी ऑक्शन में कानपुर ने 6, नोएडा ने 5, काशी और लखनऊ ने 3-3 और गोरखपुर ने एक खिलाड़ी खरीदा है.

कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी.
कर्ण शर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी. (Photo Credit: ETV Bharat)

मिनी ऑक्शन लिस्ट टॉप-20 खिलाड़ी

खिलाड़ी का नामरकमटीम का नाम
कर्ण शर्मा23 लाखकानपुर सुपर स्टार
शुभम गौतम21.50 लाखनोएडा सुपर किंग्स
शिवम चौधरी21 लाखगोरखपुर लायंस
मो. शारिम17.50 लाखकाशी रुद्रास
शिवा सिंह17.50 लाखनोएडा सुपर किंग्स
समीर चौधरी11.75 लाखलखनऊ फॉल्कंस
शोएब सिद्दकी11.25 लाखनोएडा सुपर किंग्स
यशोवर्द्धन सिंह6.6 लाखकानपुर सुपर स्टार
विजय यादव5.20 लाखकाशी रुद्रास
अंचित यादव 5 लाखनोएडा सुपर किंग्स
करन चौधरी5 लाखमेरठ मेवरिक्स
कुणाल यादव 5 लाखमेरठ मेवरिक्स
वैभव चौधरी5 लाखकाशी रुद्रास
कार्तिकेय सिंह3.50 लाखलखनऊ फॉल्कंस
शिवम बंसल3.50 लाखकानपुर सुपर स्टार
मो. अमान3.50 लाखकानपुर सुपर स्टार
शौर्या सिंह 3.5 लाखनोएडा सुपर किंग्स
रजत सनशेरवाल3.5 लाखकानपुर सुपर स्टार
अजय कुमार2.5 लाखकानपुर सुपर स्टार
कृष्ण कुमार सरोज2.5 लाखलखनऊ फॉल्कंस

आगरा के प्लेयर्स को नहीं मिले खरीददार: नीलामी के अंतिम चरण ने आगरा के 10 क्रिकेटरों के नाम आए, लेकिन 2 खिलाड़ियों को ही खरीदार मिले. नोएडा सुपर किंग्स ने आगरा के दीपक राजपूत को 3.60 लाख रुपए में, गोरखपुर लायंस ने राहुल शर्मा को 5 लाख रुपए में खरीदा है.

आगरा जिला क्रिकेट एसोसिशन के अध्यक्ष सुनील जोसन ने कहा कि अगले साल आगरा के अधिक से अधिक खिलाड़ी नीलामी में चयनित होंगे. यह पूरी उम्मीद है.

विवाद के साथ हुई शुरूआत: UP T-20 लीग के मिनी ऑक्शन की शुरुआत विवाद के साथ हुई. शाम 5 बजे नीलानी शुरू हुई तो अभिनेता अंगद बेदी ने BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से खिलाड़ियों का पहला नाम निकालने के लिए कहा.

इसके बाद जब राजीव शुक्ला ने पर्ची निकली और मंच पर बैठे UPCA उपाध्यक्ष राकेश मिश्रा को पर्ची सौंप दी. इसके बाद UPCA के CEO अंकित चटर्जी से भी बातचीत की गई.

सूत्रों की मानें तो पर्ची पर नलिन मिश्रा का नाम था, जिन्हें पहले ही हितों के टकराव के मामले के चलते सूची से हटाया गया था. हालांकि, इस बारे में UPCA अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नलिन का नाम पहले ही हटाया जा चुका था और यह भी कहा कि निकली हुई पर्ची नलिन मिश्रा की नहीं थी.

यह भी पढ़ें: UP T-20 लीग का मिनी ऑक्शन; करन को कानपुर सुपरस्टार्स ने 23 लाख में खरीदा, BCCI उपाध्यक्ष बोले- रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ले रहे

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