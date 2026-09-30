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एशियन गेम्स में उत्तराखंड के कपिल का जलवा, बॉक्सिंग में जीता सिल्वर मेडल, सीएम धामी ने दी बधाई

खटीमा के कपिल पोखरिया ने एशियन गेम्स 2026 में सिल्वर मेडल जीता. सीएम धामी ने कपिल को बधाई दी.

ASIAN GAMES 2026
एशियन गेम्स में उत्तराखंड के कपिल का जलवा (PHOTO-AFP)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 30, 2026 at 7:40 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के खटीमा के चकरपुर महतगांव निवासी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज हवलदार कपिल पोखरिया ने जापान में अपने दमदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया. एशियन गेम्स 2026 में पुरुषों के 90 किलोग्राम भारवर्ग में कपिल ने कांस्य पदक अपने नाम किया सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना उज्बेकिस्तान के तुराबेक खाबीबुलाएव से हुआ जहां स्प्लिट डिसीजन के जरिए 4-1 से हार के बाद उनका सफर फाइनल से पहले थम गया हालांकि कपिल ने कांस्य पदक पक्का कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली.

रिंग में दिखाई ताकत: कपिल ने जापान में लगातार दो मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. उनके प्रदर्शन से उनके गृह क्षेत्र चकरपुर-महतगांव समेत पूरे खटीमा में खुशी का माहौल है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे कपिल ने एक बार फिर साबित किया कि पहाड़ और सीमांत क्षेत्र से निकलने वाली प्रतिभाएं भी बड़े मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा सकती है.

हवलदार कपिल पोखरिया वर्तमान में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रहे हैं. इससे पहले वह नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन के बाद कपिल ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी पहचान बनाई है. उनकी मेहनत और प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है.

कॉमनवेल्थ में क्वार्टर फाइनल, ग्रीक चैंपियनशिप में रजत: कपिल के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां दर्ज है. पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था. वहीं यूरोप में आयोजित ग्रीक चैंपियनशिप में कपिल ने रजत पदक हासिल किया. इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

कपिल के कोच किशन केलवाल के मुताबिक, कपिल स्वभाव से आक्रामक मुक्केबाज हैं. पहाड़ी क्षेत्र से आने के कारण उनमें ताकत और दमखम भरपूर है. हालांकि हाल के प्रशिक्षण में उनकी तकनीक पर खास फोकस किया गया है. पहले कपिल लगातार आगे बढ़कर पंच लगाने की रणनीति पर ज्यादा निर्भर रहते थे, लेकिन अब उनके खेल में रणनीतिक बदलाव किया गया है.

बैक फुट पर बचाव का मौका मिलते ही काउंटर पंच: कोच के मुताबिक कपिल को अब बैक फुट पर रहकर प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने और सही समय पर पलटवार करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिद्वंद्वी के पंच को डिफेंड करने के बाद सही मौके पर काउंटर पंच लगाने की तकनीक पर विशेष काम हुआ है. माना जा रहा है कि इस तकनीकी बदलाव ने कपिल के खेल को और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाई है. कपिल के बेसिक कोच पूरन बोरा बताते हैं कि,

वर्ष 2012 में कपिल ने उनके निर्देशन में मुक्केबाजी का प्रशिक्षण शुरू किया था. वर्ष 2017 तक वह पांच प्रशिक्षण शिविरों में उनके साथ रहे. वर्ष 2017 में पदक जीतने के बाद कपिल आगे के प्रशिक्षण के लिए काशीपुर चले गए, यहां से उनके खेल ने राष्ट्रीय स्तर पर नई रफ्तार पकड़ी.
-पूरन बोरा, कपिल के कोच-

सीनियर नेशनल में पदक के बाद सेना में हुए शामिल: वर्ष 2019 में सीनियर नेशनल प्रतियोगिता में पदक जीतने के बाद कपिल कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो गए. सेना में शामिल होने के बाद भी उनका खेल सफर लगातार आगे बढ़ता रहा. एशियन चैंपियनशिप समेत कई बड़ी प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई. वर्ष 2025 और 2026 के नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर कपिल ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी निरंतरता भी साबित की. जापान में कांस्य पदक जीतने के बाद कपिल के गृह क्षेत्र में उनके अगले मुकाबलों और अंतरराष्ट्रीय सफर को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं. एक के बाद एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत रहे कपिल अब भारतीय मुक्केबाजी में अपनी जगह लगातार मजबूत कर रहे हैं. खटीमा के इस मुक्केबाज की जापान में हासिल की गई उपलब्धि ने उनके परिवार, कोच और स्थानीय खेल प्रेमियों को गौरवान्वित किया है.

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