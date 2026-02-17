इमरान खान को मिला भारतीय कप्तानों का साथ, कपिल देव-गावस्कर समेत 14 कप्तानों ने पाकिस्तान से की बड़ी मांग
Gavaskar on Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं.
Published : February 17, 2026 at 3:04 PM IST
Kapil Dev on Imran Khan: वर्ल्ड के 14 कप्तानों के एक ग्रुप ने पाकिस्तान की सरकार से ढाई साल से जेल में बंद 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान के लिए बेहतर इलाज की मांग की है. जिस अपील में भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव और सुनील गावस्कर भी शामिल हैं.
17 फरवरी को कप्तानों की तरफ से जारी किए गए एक जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान सरकार से ये अपील की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान को तुरंत और सही मेडिकल मदद मिले और हिरासत में उनके साथ इज्जत से पेश आया जाए.
इस अपील में माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, सुनील गावस्कर, डेविड गॉवर, किम ह्यूजेस, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, कपिल देव, स्टीफन वॉ और जॉन राइट शामिल हैं.