टेस्ट स्क्वाड का हुआ ऐलान, स्टार बल्लेबाज की 14 सदस्यीय टीम में हुई वापसी

न्यूजीलैंड और भारत के खिलाड़ी ( ANI )

हैदराबाद: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है. न्यूजीलैंड इस घरेलू सीरीज में 2 से लेकर 22 दिसंबर तक एक्शन में नजर आएगा. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में न्यूजीलैंड के अनुभवी और स्टार खिलाड़ी की वापसी हुई है. दिग्गज की हुई टेस्ट टीम में वापसी

न्यूजीलैंड के ऑल-टाइम सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले केन विलियमसन को 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के लिए ब्लैक कैप्स की 14 खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल किया गया है. विलियमसन अगस्त में ज़िम्बाब्वे में अपनी टीम की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे. अब वो इस सीरीज में 10,000 रन के जादुई आंकड़े से 800 रन दूर हैं. उनकी टेस्ट सीरीज में वापसी उनके फैंस के लिए खुशी की बात है. इस बीच कीवी टीम ने तेज गेंदबाजों के एक मजबूत ग्रुप में मैट हेनरी और नाथन स्मिथ जैसे तेज गेंदबाजों के साथ जैकब डफी, जैक फॉल्क्स और ब्लेयर टिकनर को भी शामिल किया है. इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालिया वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टिकनर 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में लौटे हैं, जबकि डफी और फॉल्क्स ने जिम्बाब्वे दौरे पर अहम योगदान दिया था.