टेस्ट स्क्वाड का हुआ ऐलान, स्टार बल्लेबाज की 14 सदस्यीय टीम में हुई वापसी
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने क्राइस्टचर्च में होने वाले पहले के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें दिग्गज की वापसी हुई है.
Published : November 24, 2025 at 9:55 AM IST
हैदराबाद: न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाने वाली है. न्यूजीलैंड इस घरेलू सीरीज में 2 से लेकर 22 दिसंबर तक एक्शन में नजर आएगा. इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में न्यूजीलैंड के अनुभवी और स्टार खिलाड़ी की वापसी हुई है.
दिग्गज की हुई टेस्ट टीम में वापसी
न्यूजीलैंड के ऑल-टाइम सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले केन विलियमसन को 2 दिसंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच के लिए ब्लैक कैप्स की 14 खिलाड़ियों वाली टीम में शामिल किया गया है. विलियमसन अगस्त में ज़िम्बाब्वे में अपनी टीम की टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए थे. अब वो इस सीरीज में 10,000 रन के जादुई आंकड़े से 800 रन दूर हैं. उनकी टेस्ट सीरीज में वापसी उनके फैंस के लिए खुशी की बात है.
इस बीच कीवी टीम ने तेज गेंदबाजों के एक मजबूत ग्रुप में मैट हेनरी और नाथन स्मिथ जैसे तेज गेंदबाजों के साथ जैकब डफी, जैक फॉल्क्स और ब्लेयर टिकनर को भी शामिल किया है. इंग्लैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड की हालिया वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद टिकनर 2023 के बाद पहली बार टेस्ट टीम में लौटे हैं, जबकि डफी और फॉल्क्स ने जिम्बाब्वे दौरे पर अहम योगदान दिया था.
डेरिल मिशेल वेस्ट इंडीज के खिलाफ ODI सीरीज के दौरान लगी कमर की मामूली चोट से उबर गए हैं, हालांकि काइल जैमीसन और ग्लेन फिलिप्स को टेस्ट टीम के लिए नहीं चुना गया क्योंकि वे न्यूजीलैंड के वर्क लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत अपनी मैच फिटनेस बना रहे हैं. इसके साथ ही मैट फिशर (पिंडली), विल ओ'रूर्के (पीठ) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) भी चोट के कारण सिलेक्शन से बाहर हो गए.
कोच ने किया विलियमसन का स्वागत
न्यूजीलैंड के हेड कोच रॉब वाल्टर ने विलियमसन की वापसी का स्वागत किया और कहा कहा, 'फील्ड पर केन की काबिलियत अपने आप में सब कुछ कहती है और टेस्ट ग्रुप में उनकी स्किल्स के साथ-साथ उनकी लीडरशिप का वापस आना बहुत अच्छा होगा. उसे रेड-बॉल क्रिकेट के लिए खुद को तैयार करने के लिए थोड़ा समय मिला है और मुझे पता है कि वह पहले टेस्ट से पहले प्लंकेट शील्ड (न्यूज़ीलैंड का घरेलू चार-दिवसीय कॉम्पिटिशन) के दूसरे राउंड में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए खेलने का इंतजार कर रहा है'.
न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट शेड्यूल
- पहला टेस्ट : 2-6 दिसंबर (क्राइस्टचर्च)
- दूसरा टेस्ट : 10-14 दिसंबर (वेलिंगटन)
- तीसरा टेस्ट : 18-22 दिसंबर (बे ओवल)
न्यूजीलैंड का पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड
टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्केस, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, केन विलियमसन, विल यंग.