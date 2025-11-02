ETV Bharat / sports

केन विलियमसन ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, पोस्ट कर बोली भावुक बात

विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय दोनों व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ दी थी, जिससे उन्हें अपनी उपलब्धता चुनने की आजादी मिल गई थी. पिछले हफ्ते 35 वर्षीय खिलाड़ी ने पुष्टि की थी कि वह अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देने और प्रोफेशनल व्हाइट बॉल लीग में खेलने के लिए अपनी इंटरनेशनल प्रतिबद्धताओं में कटौती करेंगे.

उन्होंने 93 मैचों में 18 अर्धशतकों के साथ 33.4 की औसत से 2,575 रन बनाए हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड को 2021 के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था. जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारने वाले मैच में 85 रन बनाए थे और 2016 और 2022 में सेमीफाइनल में भी टीम का नेतृत्व किया था.

हैदराबाद : न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने रविवार को टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि, अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप से पहले टीम को स्पष्टता की जरूरत है. विलियमसन अपने देश के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के तौर पर इस फॉर्मेट को अलविदा कहेंगे.

विलियमसन ने एक बयान में कहा, 'यह मेरे और टीम के लिए सही समय है. यह टीम को आगे आने वाली सीरीज और उनके अगले बड़े लक्ष्य जो कि T20 वर्ल्ड कप है के लिए स्पष्टता देगा. वहां बहुत सारा टी20 टैलेंट है और अगला समय इन खिलाड़ियों को क्रिकेट में लाने और उन्हें वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण होगा'.

विलियमसन बुधवार से शुरू होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे और उन्होंने बाद की वनडे सीरीज के लिए भी खुद को अनुपलब्ध बताया है. हालांकि वह दिसंबर में मेहमान टीम के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे, जहां वह सबसे लंबे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के रिकॉर्ड 9276 रनों में और रन जोड़ने की कोशिश करेंगे.

उन्होंने कहा, 'मुझे इस टीम से बहुत गहरा लगाव है. ब्लैककैप्स एक खास जगह है और आप खुद को इसके लिए देना चाहते हैं और अपना बेस्ट देना चाहते हैं. यह एक सफर और एक कोशिश है और मुझे इंटरनेशनल गेम और इस माहौल के बारे में यही पसंद है.

NZC के CEO स्कॉट वीनिंक ने कहा कि वह विलियमसन के फैसले का सम्मान करते हैं और T20 टीम में उनके योगदान की तारीफ करते हैं. एक खिलाड़ी के तौर पर केन का प्रदर्शन और T20 टीम के कप्तान के तौर पर उनकी सर्विस बहुत शानदार रही है. दुनिया भर में सभी कंडीशन में उनके रन बताते हैं कि वह कितने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन हैं और मैदान के अंदर और बाहर उनकी लीडरशिप का असर भी उतना ही है.