ETV Bharat / sports

125 मीटर की रेस 10.87 सेकंड में की पूरी, स्वरूप ने बनाया नया रिकॉर्ड

इस उपलब्धि के बारे में बात करते हुए, स्वरूप ने खुशी का इजहार किया और कहा, 'मैं पिछले तीन सालों से कंबाला रेस में भाग ले रहा हूं. पहले, मैं इसे जूनियर कैटेगरी में चला रहा था, इस साल, मैं पहली बार सीनियर कैटेगरी में इसे चला रहा हूं. मैंने सीनियर कैटेगरी में 3 कंबाला रेस में हिस्सा लिया है. तब जाकर यह रिकॉर्ड हासिल हुआ है. यह एक अनचाही उपलब्धि है.'

स्वरूप ने 125 मीटर की रेस को सिर्फ 10.87 सेकंड पूरा करके नया रिकॉर्ड बनाया (Etv Bharat)

स्वरूप ने बनाया नया रिकॉर्ड फाइनल प्रतियोगिता में, 80 साल के संदीप शेट्टी की टीमों ने 125 मीटर लंबा कंबाला 10.87 सेकंड में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया. जब इस रिकॉर्ड को 100 मीटर के लिए माना जाता है, तो यह 8.69 सेकंड का रिकॉर्ड बन जाता है. मस्तिकट्टे स्वरूप ने ये खास उपलब्धि हासिल की है. इससे पहले श्रीनिवास गौड़ा ने सालों पहले कंबाला रेस में 100 मीटर की दूरी 8.78 सेकंड में तय करके रिकॉर्ड बनाया था.

मंगलुरु (कर्नाटक): कर्नाटक के एक लोक खेल (भैंसों की रेस) जिसे लोकल भाषा में कंबाला रेस भी कहा जाता है, में एक नया रिकॉर्ड बना है. स्वरूप ने जब मैदान पर अपने भैंसों के साथ दौड़ शुरू की तो उन्होंने पिछला श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया. शनिवार 27 दिसंबर को शुरू हुआ कंबाला रेस रविवार 28 दिसंबर को खत्म हो गया.

विजेता टीम के मालिक ने क्या कहा?

रिकॉर्ड बनाने वाली टीम के मालिक संदीप शेट्टी ने कहा, 'ये रिकॉर्ड बनाने वाली ये टीम पिछली बार इसी कंबाला रेस में दूसरे स्थान पर रही थी. स्वरूप पिछले साल तक जूनियर कैटेगरी में रेस कर रहा था. इस साल उसने सीनियर कैटेगरी में रेस की है. वह बहुत टैलेंटेड युवा है. इस बार यह रिकॉर्ड भैंसों और स्वरूप के योगदान से बना है. यह रिकॉर्ड अप्रत्याशित है.'

कंबाला रेस (IANS PHOTO)

कंबाला कमेटी के अध्यक्ष ने क्या कहा?

कंबाला कमेटी के अध्यक्ष देवीप्रसाद शेट्टी ने कहा, 'कंबाला रेस ये दिखाता है कि जानवरों में भी प्रतियोगिता जीतने की ताकत होती है. शेट्टी ने ये भी कहा कि हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर में जो उपलब्धि हासिल की थी, उसे तोड़ दिया गया है. पहले श्रीनिवास गौड़ा ने इसे तोड़ा था, लेकिन अब स्वरूप ने इसे तोड़ दिया है. उसने 100 मीटर की दूरी 8.69 सेकंड में पूरी करके एक रिकॉर्ड बनाया है. इसके जरिए कंबाला में इतिहास रचा गया है.'

कंबाला रेस का नया नियम

इस बार मंगलुरू के पारंपरिक लोक खेल कंबाला में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. राज्य कंबाला एसोसिएशन और जिला कंबाला समितियों द्वारा संयुक्त रूप से लिए गए फैसले के अनुसार, 2025-26 कंबाला सीजन से सब-जूनियर कैटेगरी की प्रतियोगिताओं को पूरी तरह से हटा दिया गया है. इसका मुख्य कारण समय प्रबंधन है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कंबाला मैच 24 घंटे के भीतर पूरे करने के नियम का सख्ती से पालन करने के लिए लिया गया है.

कर्नाटक का एक लोक खेल 'कंबाला रेस' (IANS PHOTO)

सब-जूनियर डिवीजन खत्म

सब-जूनियर डिवीजन साढ़े तीन साल से कम उम्र के छोटे खिलाड़ियों के लिए आरक्षित था. इस डिवीजन में बड़ी संख्या में भौसों के जोड़े भाग लेते थे और तैयारी में काफी समय लगता था, जिससे मैचों में देरी होती थी.