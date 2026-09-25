ETV Bharat / sports

धावक थे कमलजीत, एक हादसे ने बनाया शूटर, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीत रचा इतिहास, परिवार और गांव में जश्न

Kamaljeet family reaction Sulkha Village Rewari ( ETV Bharat )