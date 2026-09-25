धावक थे कमलजीत, एक हादसे ने बनाया शूटर, अब एशियन गेम्स में गोल्ड जीत रचा इतिहास, परिवार और गांव में जश्न
एशियन गेम्स 2026 में कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता. परिजनों में जश्न का माहौल.
Published : September 25, 2026 at 5:54 PM IST
रेवाड़ी: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है. शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत की सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. फाइनल में 484.6 अंक हासिल कर कमलजीत की जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही कमलजीत के पैतृक गांव रेवाड़ी जिले के सुलखा में जश्न का माहौल है.
कमलजीत के घर जश्न का माहौल: कमलजीत की इस उपलब्धि की खबर मिलते ही उनके घर बधाई देने वालों का तांता लग गया. परिजनों और ग्रामीणों ने ढोल की थाप पर डांस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और गुलाल लगाकर इस जीत का जश्न मनाया. कमलजीत के पिता रतिराम गांव में ही जमींदार हैं. उनकी माता गृहणी हैं. छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है.
सीएम नायब सैनी ने भी दी बधाई: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा. "म्हारे धाकड़ खिलाड़ियों ने बढ़ाई तिरंगे की शान। एशियन गेम्स-2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली झज्जर की सुरुचि और रेवाड़ी के कमलजीत को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। दोनों की इस शानदार उपलब्धि पर पूरे हरियाणा को गर्व है।"
म्हारे धाकड़ खिलाड़ियों ने बढ़ाई तिरंगे की शान। 🇮🇳— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) September 25, 2026
एशियन गेम्स-2026 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली झज्जर की सुरुचि और रेवाड़ी के कमलजीत को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप दोनों की इस शानदार उपलब्धि पर पूरे हरियाणा को गर्व… pic.twitter.com/M9Cl6o3Qxh
कमलजीत के पिता ने कोच को दिया श्रेय: कमलजीत के पिता रतिराम ने बताया कि "2019 से ही कमलजीत शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है. लगातार मेहनत और अनुशासन की बदौलत उसने ये मुकाम हासिल किया. कमलजीत अपने गांव में ही कोच शक्तिपाल से कोचिंग ले रहे हैं."
हादसे के बाद कमलजीत बने शूटर: कमलजीत के पिता ने बताया "कमलजीत पहले धावक थे. एक्सीडेंट की वजह से उनकी थाई में फ्रैक्चर हो गया था. जिसके बाद उनके कोच ने कमलजीत को शूटिंग की सलाह दी. क्योंकि उनके कोच शूटिंग खिलाड़ी रह चुके हैं. कोच के कहने पर कमलजीत ने शूटिंग शुरू की. कमलजीत और कोच के इस फैसले का हमने भी समर्थन किया. आज रिजल्ट सबके सामने है. इसका पूरा श्रेय कमलजीत के कोच को जाता है."
'पूरे गांव ने टीवी पर देखा मैच': कमलजीत के चाचा दिनेश कुमार ने बताया कि "परिवार के सभी सदस्य रातभर टीवी के सामने बैठकर मुकाबला देख रहे थे. जैसे ही कमलजीत ने स्वर्ण पदक जीता, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. कमलजीत की उपलब्धि पर पूरे गांव में जश्न का माहौल है और ग्रामीण एक-दूसरे को बधाई दे रहे हैं. उम्मीद है कि आगे भी कमलजीत ऐसा ही शानदार प्रदर्शन जारी रखेगा."
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