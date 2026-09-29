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13 साल की कायरा का कमाल, पौड़ी के बाद हल्द्वानी में भी बनाया रिकॉर्ड, चारों वर्गों में चार गोल्ड

हल्द्वानी: उम्र महज 12 साल, लेकिन हौसला और खेल का जुनून किसी चैंपियन से कम नहीं. उत्तराखंड की नन्हीं टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी ने कम उम्र में ही अपनी अलग पहचान बना ली है. अंडर U-15 से लेकर अंडर-19 और सीनियर महिला वर्ग तक कायरा लगातार बड़े खिलाड़ियों को चुनौती दे रही है. 2026 में दो बार राज्य रैंकिंग प्रतियोगिता में चार अलग-अलग वर्गों में चार गोल्ड मेडल जीतकर कायरा ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. यही नहीं, महज 13 साल की उम्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं.

कायरा की प्रतिभा सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है. उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिता और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत और उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है. कायरा की सफलता के पीछे कड़ी मेहनत छिपी हुई है. कायरा ने बताया कि,

हल्द्वानी में भी कायर ने रचा इतिहास चार वर्ग, चार गोल्ड: पौड़ी के बाद कायरा ने हल्द्वानी में भी इतिहास रचा है. स्टेट रैंकिंग में कायरा हल्द्वानी में भी पहले पायदान पर रहीं. गोल्ड गर्ल ने अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर महिला वर्ग में क्लीन स्वीप करते हुए चार गोल्ड झटके हैं. इससे पहले भी 2026 में वह राष्ट्रीय स्तर पर पांच अलग-अलग इवेंट में हिस्सा लेने को लेकर चर्चा में रही हैं.

टेबल टेनिस की दुनिया में कायरा ने बेहद कम उम्र में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी. पौड़ी के बाद हल्द्वानी में भी 13 साल की कायरा ने स्टेज 3RD उत्तराखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में चार कैटेगरी में अपना लोहा मानवाया है. अंडर 15, 17,19 और वुमन में कायरा ने गोल्ड मेडल झटक कर पहले पोजीशन हासिल की है.

खेल को 8 घंटा और उसके बाद बचा हुआ समय पढ़ाई करती हूं.

-कायरा भंडारी, टेबल टेनिस प्लेयर-

28 सितंबर 2013 को जन्मी कायरा ने करीब 9-10 साल की उम्र में ही राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रणाली में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी. साल 2023 में कायरा का नाम टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ. इसके बाद साल 2024 में उन्होंने अंडर-15 जैसे बड़े आयु वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया.

अंडर-15, अंडर-17, अंडर-19 और सीनियर महिला वर्ग में क्लीन स्वीप (PHOTO-ETV Bharat)

यानी जिस उम्र में खिलाड़ी अपनी शुरुआती श्रेणियों में खेलते हैं, कायरा उससे बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी चुनौती पेश कर रही थीं. साल 2025 में कायरा की रफ्तार और तेज हुई. अंडर-13 से लेकर अंडर-19 और महिला वर्ग तक अलग-अलग प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. राज्य स्तरीय रिकॉर्ड के मुताबिक, 2025 में अंडर-15 और अंडर-19 में कायरा पहले स्थान पर रहीं, जबकि अंडर-13 में दूसरा, अंडर-17 में तीसरा और महिला वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया. लेकिन साल 2026 कायरा के लिए खास बनकर आया.

दो बार राज्य रैंकिंग प्रतियोगिता में चार अलग-अलग वर्गों में चार गोल्ड मेडल (PHOTO-ETV Bharat)

पौड़ी में आयोजित स्टेज 3RD उत्तराखंड स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में 12 साल की उम्र में कायरा ने U-15, U-17, U-19 और सीनियर महिला वर्ग में चार अलग-अलग वर्गों में उतरकर कायरा ने चारों में गोल्ड मेडल अपने नाम किए.

लॉन्ग टेनिस से लेकर टेबल टेनिस तक का सफर: उत्तराखंड टेबल टेनिस में नंबर वन की रैंकिंग पर चल रही कायरा भंडारी ने कोविड के दौरान टेबल टेनिस में हाथ आजमाया था. उनकी मां लतिका भंडारी ने बताया कि,

पहले वह लॉन्ग टेनिस खेला करती थीं. कायरा के काफी फुर्तीली होने पर उन्होंने उसे टेबल टेनिस खेलने की सलाह दी. जिसके बाद वह धीरे-धीरे इस मुकाम पर पहुंची है. हल्द्वानी में भी उसने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखा है. चार वर्गों में कायरा ने गोल्ड झटका है. अब वह कायर को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहती है.

-लतिका भंडारी, कायरा भंडारी की मां-

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