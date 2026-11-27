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13 साल की कायरा भंडारी बनीं उत्तराखंड की नंबर 1 प्लेयर, दो रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद स्टेट चैंपियनशिप में भी झटके चारों गोल्ड मेडल

उत्तराखंड की टेलेंटेड टेबल टेनिस खिलाड़ी कायरा भंडारी की सक्सेस स्टोरी ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की 13 साल की टेबल टेनिस प्लेयर गोल्डन गर्ल कायरा भंडारी ने इतिहास रच दिया है. उत्तराखंड टेबल टेनिस के इतिहास में कायरा लगातार तीन प्रतियोगिताओं में सभी कैटेगरी के चारों गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इसके साथ ही कायरा ने बिना हारे 50 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी बना लिया है. अब कायरा अहमदाबाद में होने जा रही नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम को लीड करेंगी.

2026 में कायरा ने कुल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं (Courtesy- Siddharth Bhandari)

कायरा भंडारी का घर देहरादून में है. वो लखनऊ में प्रैक्टिस करती हैं. ऐसे में उनकी मां लतिका भंडारी उनके साथ लखनऊ में रहकर उनका ध्यान रखती हैं.

कायरा जब उत्तराखंड में अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो उसे और अच्छी प्रैक्टिस की आवश्यकता महसूस हुई. हमने फिर देश के बड़े टेबल टेनिस कोच में सुमार पराग अग्रवाल के सानिध्य को चुना. कायरा को जब विश्व स्तरीय कोचिंग मिली तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन शुरू कर दिया. 2026 में दो रैंकिंग टूर्नामेंट और एक स्टेट चैंपियनशिप में सारे गोल्ड मेडल जीतना वाकई बड़ी उपलब्धि है. हमें अपनी बेटी पर गर्व है. -लतिका भंडारी, कायरा की मां-

कायरा की मां उनकी ट्रेनिंग के लिए घर से दूर रहती हैं: कायरा के साथ साये की तरह रहने वाली उनकी मां लतिका भंडारी ने कहा कि-

जिस बच्ची को हाथ पकड़कर खेलने के लिए स्टेडियम ले जाता था, आज वो नए-नए कीर्तिमान बना रही है तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है. कायरा ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत त्याग किया है और वो इस सफलता की हकदार है. -सिद्धार्थ भंडारी, कायरा के पिता-

कायरा के पिता ने क्या कहा: कायरा की इस स्वर्णिम सफलता पर उनके पिता सिद्धार्थ भंडारी ने खुशी जताते हुए कहा कि-

इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, मैं आने वाले टीम इवेंट्स में उत्तराखंड टीम को लीड भी करूँगी! सच में इस नई ज़िम्मेदारी का इंतज़ार है और मैं इसमें अपना बेस्ट दे रही हूँ! 🫶 -कायरा भंडारी, उत्तराखंड की चैंपियन टेबल टेनिस प्लेयर-

एक और माइलस्टोन जिस पर मुझे बहुत गर्व है — दो स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट और इस स्टेट चैंपियनशिप में लगभग 50 मैचों में बिना हारे रहना! हर मैच सीखने का अनुभव रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह सफ़र मुझे इतनी दूर तक ले आया है। 🤍

स्वर्णिम सफलता के बाद कायरा ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट: कायरा भंडारी ने अपनी इस स्वर्णिम सफलता को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है. उन्होंने लिखा है-

कायरा भंडारी ने लगातार 50 मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया है (Courtesy- Siddharth Bhandari)

इसके साथ ही कायरा 2026 में 13 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उत्तराखंड की नंबर 1 प्लेयर भी बन गई हैं. वो अंडर15, अंडर17, अंडर19 और सीनियर महिला वर्ग में भी नंबर 1 है. अब ये 13 साल की खिलाड़ी ही अहमदाबाद में 3 दिसंबर से शुरू हो रही नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड का नेतृत्व करेगी.

कायरा भंडारी इस साल लगातार 50 मैच जीतकर रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं: कायरा भंडारी पिछले 50 मुकाबलों में लगातार जीतती चली आ रही हैं. यानी उन्होंने 50 मैचों में कोई खिलाड़ी नहीं हरा पाया है. ये भी उत्तराखंड टेबल टेनिस में नया रिकॉर्ड है.

कायरा सिर्फ 13 साल की उम्र में उत्तराखंड की नंबर वन टेबल टेनिस प्लेयर बन गई हैं (Courtesy- Siddharth Bhandari)

अब देहरादून में आयोजित उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भी प्रतियोगिता के चारों गोल्ड मेडल जीतकर चार-चार गोल्ड मेडल जीतने की गोल्डन हैट्रिक पूरी कर ली है. इससे पहले ऐसा कारनामा कोई खिलाड़ी नहीं कर पाया है.

दो रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कायरा सभी 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं: इससे पहले कायरा भंडारी ने इसी साल सितंबर में पौड़ी गढ़वाल में आयोजित दूसरी उत्तराखंड रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में महिला वर्ग के चारों गोल्ड मेडल जीतकर क्लीन स्वीप किया था. इसके बाद सितंबर के ही आखिरी हफ्ते में हल्द्वानी में आयोजित तीसरी उत्तराखंड रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भी गर्ल्स की चारों आयु वर्ग की प्रतियोगिताओं के गोल्ड मेडल झटके थे.

उत्तराखंड के टेबल टेनिस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही खिलाड़ी ने लगातार तीन प्रतियोगिताओं में सभी वर्गों के गोल्ड मेडल जीत लिए. कायरा भंडारी ने उत्तराखंड स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर15, अंडर19, अंडर17 और सीनियर महिला वर्ग के खिताब अपने नाम किए. इसके साथ ही वो उत्तराखंड स्टेट की नंबर 1 प्लेयर भी बन गई हैं.

13 साल की कायरा भंडारी ने पिछली 3 टेबल टेनिस प्रतियोगिताओं के सभी 12 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है (ETV Bharat)

कायरा के शुरुआती कोच प्रिंस विपोन ने पहली नजर में ही कर लिया था जज: कायरा ने जब टेबल टेनिस खेलना शुरू किया तो अपने समय में नेशनल प्लेयर और फिर भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) के कोच रहे उनके कोच प्रिंस विपोन ने पुरानी यादें ताजा कीं. प्रिंस अभी उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन के मानद सचिव भी हैं. उन्होंने बताया कि-

जब कायरा के माता-पिता उन्हें पहली बार मेरे पास लाए तो उसका कॉन्फिडेंस देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था. मैंने कहा था कि ये बच्ची जिस भी फील्ड में जाएगी टॉप पर रहेगी. मुझे तब उसकी हाजिरजवाबी और तर्क देखकर उसमें आईएएस और पीसीएस अफसर बनने के भी गुण दिखे थे. मुझे अभी भी याद है जब वो अंडर 11 का फाइनल खेली थी.

-प्रिंस विपोन, मानद सचिव, उत्तराखंड टेबल टेनिस एसोसिएशन-

भारत के टेबल टेनिस सेक्टर में ये प्रसिद्ध है कि प्रिंस विपोन खिलाड़ी की ग्रिप देखकर ही पहचान जाते हैं कि वो कितना टैलेंटेड है. उन्होंने अपने खेल के दिनों में नेशनल खेला तो उसके बाद वो साई के कोच बन गए और कई बेहतरीन खिलाड़ी देश को दिए. प्रिंस विपोन खासतौर पर टेबल टेनिस शुरू कर रहे बच्चों को इतना अच्छा ग्रो करते हैं कि वो आगे चलकर बड़ा खिलाड़ी बनता है.

कायरा अब नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड का नेतृत्व करेंगी (Courtesy- Siddharth Bhandari)

भारतीय टीम के कोच से ट्रेनिंग लेती हैं कायरा: कायरा भंडारी के कोच पराग अग्रवाल ने कायरा की सफलता पर खुशी जताई है. पराग अग्रवाल भारतीय टेबल टेनिस टीम के भी कोच हैं. इस समय तुर्की के इस्तांबुल में आईटीटीएफ विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप चल रही है. पराग अग्रवाल ने इस्तांबुल से फोन पर ईटीवी भारत को बताया कि-

कायरा काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है. वो रोजाना अपने खेल में सुधार कर रही है. हम उसकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रहने देना चाहते हैं. अभी वो छोटे-छोटे पड़ाव पार कर रही है. असली चुनौती आगे है और हमें उम्मीद है कि वो उन्हें भी पार कर लेगी.

-पराग अग्रवाल, कायरा भंडारी और भारतीय टीम के कोच-

नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीमों को करेंगी लीड: गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिसंबर से 4th नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 शुरू होने जा रही है. वस्त्राल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में U-15, U-17 और U-19 और सीनियर विमेंस टीमों का नेतृत्व कायरा भंडारी करेंगी. 13 साल की इस टेबल टेनिस प्लेयर के लिए उत्तराखंड की सभी टीमों को लीड करने का ये पहला मौका है. कायरा इसको लेकर बहुत रोमांचित हैं.

कायरा भंडारी देश की सबसे प्रतिभावान टेबल टेनिस प्लेयर हैं (Courtesy- Siddharth Bhandari)

क्या है कायरा भंडारी के खेल की खासियत: 13 साल की टेबल टेनिस की चैंपियन खिलाड़ी कायरा भंडारी का फोरहैंड और बैकहैंड लूप/टॉपस्पिन काफी मजबूत है. गेंद पर तेज टॉपस्पिन देकर उसे जब कायरा घुमाती हैं तो विरोधी को संभलने और सही रिटर्न करने में कठिनाई होती है.

मैच के दौरान कायरा भंडारी (Etv Bharat)

इसके साथ ही उनका फोरहैंड और बैकहैंड ड्राइव/काउंटर हिट भी काफी मजबूत है. कायरा तेज गति से सीधे या कोने में शॉट मारती हैं. विरोधी खिलाड़ी की तेज गेंद की गति का उपयोग करके वो उसे काउंटर कर लेती हैं.

कायरा भंडारी फ्लिक करने में भी माहिर हैं. छोटी या शॉर्ट सर्व पर तेजी से आक्रामक रिटर्न करती हैं, जिससे विरोधी खिलाड़ी चौंक जाती है. उनका स्मैश भी दमदार है. ऊंची उठी गेंद पर पूरी ताकत से तेज प्रहार करती हैं जिससे उन्हें सीधे अंक मिलता है.

कायरा का अपने खेल पर पूरा नियंत्रण है (Etv Bharat)

पुश और चॉप में भी कायरा माहिर हैं. बैकस्पिन के साथ गेंद को नियंत्रित रखकर विरोधी खिलाड़ी को आसानी से आक्रमण नहीं करने देती हैं, इससे उनको अगले शॉट के लिए समय मिल जाता है.

कायरा के पास टेबल टेनिस के सारे शॉट हैं (Etv Bharat)

कायरा का ब्लॉक और लॉब भी मजबूत है. तेज शॉट्स को कम मेहनत में वापस ब्लॉक करना, या टेबल से दूर होने पर ऊंचा लॉब लगाकर वो रैली बनाए रखती हैं.

13 साल की कायरा को देखकर बड़े खिलाड़ी भी दबाव में आ जाते हैं (Etv Bharat)

कायरा का फुटवर्क और संतुलन कमाल का है. पैरों के पंजों पर वजन रखकर हल्का झुककर वो पूरे शरीर से फोरहैंड घुमाती हैं. वो इतनी कुशलता से हर शॉट के बाद रैकेट को बीच में रखती हैं कि दोनों तरफ के शॉट्स के लिए तैयार रहती हैं.

कायरा में इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने के सारे गुण मौजूद हैं (Etv Bharat)

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