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हेमलता कोहली मेमोरियल टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2026, रोमांचक फाइनल में काइरा भंडारी और स्वप्निल ध्यानी बने चैंपियन

देहरादून की काइरा भंडारी . ( ETV BHARAT )

बालिका अंडर-19 वर्ग के फाइनल में देहरादून की काइरा भंडारी ने शानदार खेल दिखाते हुए चमोली की अंशिका नेगी को 3-2 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा. काइरा ने पहला सेट 11-5 से जीता, लेकिन इसके बाद अंशिका ने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबले में वापसी की. ऐसे में काइरा ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया और अगले दोनों सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस वर्ग के सेमीफाइनल में भी काइरा ने चमोली की दिया सैनी को 3-2 से हराया था.