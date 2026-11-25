हेमलता कोहली मेमोरियल टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2026, रोमांचक फाइनल में काइरा भंडारी और स्वप्निल ध्यानी बने चैंपियन
चार दिनों तक चली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 25, 2026 at 10:21 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में आयोजित हेमलता कोहली मेमोरियल उत्तराखंड राज्य टेबल टेनिस चैंपियनशिप-2026 के चौथे और अंतिम दिन खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबले देखने को मिले. प्रतियोगिता के आखिरी दिन अंडर-19, अंडर-15 और अंडर-11 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले खेले गए. खास बात यह रही कि कई मुकाबलों का फैसला आखिरी सेट तक पहुंचा, जिससे खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला.
बालिका अंडर-19 वर्ग के फाइनल में देहरादून की काइरा भंडारी ने शानदार खेल दिखाते हुए चमोली की अंशिका नेगी को 3-2 से हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा. काइरा ने पहला सेट 11-5 से जीता, लेकिन इसके बाद अंशिका ने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबले में वापसी की. ऐसे में काइरा ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया और अगले दोनों सेट जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस वर्ग के सेमीफाइनल में भी काइरा ने चमोली की दिया सैनी को 3-2 से हराया था.
बालक अंडर-19 वर्ग: वहीं, बालक अंडर-19 वर्ग में देहरादून के स्वप्निल ध्यानी ने बाजी मारी. फाइनल मुकाबले में उनका सामना अपने ही जिले के आदिश नौटियाल से हुआ. दोनों खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. स्वप्निल ने शुरुआती दो सेट जीतकर बढ़त बनाई, लेकिन आदिश ने लगातार दो सेट जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया. इसके बाद निर्णायक पांचवें सेट में स्वप्निल ने 13-11 से जीत दर्ज करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया. इस तरह स्वप्निल अंडर-19 बालक वर्ग के चैंपियन बने, जबकि आदिश को उपविजेता से संतोष करना पड़ा. सेमीफाइनल में स्वप्निल ने अर्पित हिंदवाल को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.
अंडर-15 वर्ग: प्रतियोगिता में अंडर-15 वर्ग के मुकाबले भी काफी दिलचस्प रहे. बालक अंडर-15 वर्ग के फाइनल में देहरादून के आदिश नौटियाल ने अपने ही जिले के रुद्रांश गौर को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया. आदिश ने पहला सेट जीतने के बाद दूसरा सेट गंवाया, लेकिन अगले दोनों सेट जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस वर्ग के सेमीफाइनल में आदिश ने रुद्राक्ष विश्वकर्मा को 3-2 से हराया था, जबकि रुद्रांश गौर ने चमोली के प्रियांशु नेगी को 3-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था. बालिका अंडर-15 वर्ग में काइरा भंडारी और नैनीताल की मानवी कोरंगा ने अपने-अपने सेमीफाइनल मुकाबले जीतकर फाइनल में जगह बनाई. काइरा ने दिया सैनी को 3-2 से, जबकि मानवी ने काव्या को 3-1 से हराया.
बालक और बालिका अंडर-11 वर्ग: बालक और बालिका अंडर-11 वर्ग में भी युवा खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. बालिका अंडर-11 वर्ग के फाइनल में देहरादून की सीरत भाटिया ने चमोली की काव्या सती को 3-2 से हराकर खिताब जीता. यह मुकाबला भी पांच सेट तक चला। सीरत ने पहला सेट जीतने के बाद अगले दो सेट गंवा दिए, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी करते हुए लगातार दो सेट जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली. वहीं, बालक अंडर-11 वर्ग के फाइनल में देहरादून के जैविक आनंद ने अपने ही जिले के सार्थक बिष्ट को 3-1 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया. इस मुकाबले में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला.
चैंपियनशिप के समापन पर विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को पदक देकर सम्मानित किया गया. चार दिनों तक चली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला. खासकर युवा खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबलों ने उत्तराखंड में टेबल टेनिस के बढ़ते आधार और नई प्रतिभाओं की मौजूदगी को सामने रखा. प्रतियोगिता का समापन खिलाड़ियों के सम्मान और खेल भावना के संदेश के साथ हुआ.
पढ़ें--