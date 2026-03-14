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रोल्स रॉयस और घोड़ी में निकलेगी कुलदीप की बारात, रैना-कैफ और तिलक मसूरी पहुंचे, भव्य आतिशबाजी का इंतजाम

बेहद खास तरीके से होगी दूल्हे कुलदीप यादव की एंट्री, समारोह को शाही रूप दिया जाएगा

KULDEEP YADAV WEDDING IN MUSSOORIE
कुलदीप की शादी में पहुंचे मोहम्मद कैफ और तिलक वर्मा (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 14, 2026 at 4:49 PM IST

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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी आज भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शाही शादी को लेकर खासी चर्चा में है. आज 14 अप्रैल 2026 को होने जा रही इस भव्य शादी समारोह की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं. शादी समारोह को खास और यादगार बनाने के लिए होटल प्रबंधन और इवेंट मैनेजमेंट टीम ने विशेष इंतजाम किए हैं.

मसूरी में कुलदीप की शाही शादी: कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने के लिए देश-विदेश से कई खास मेहमान मसूरी पहुंच चुके हैं. कुछ मेहमानों के देर शाम तक पहुंचने की संभावना है. शादी समारोह का आयोजन मसूरी स्थित वेलकम होटल बाय आईटीसी होटल्स द सेवॉये में किया गया है. मेहमानों के स्वागत के लिए होटल प्रबंधन ने शाही स्तर की तैयारियां की हैं.

Kuldeep Yadav Wedding in Mussoorie
यूपी टीम में कुलदीप यादव के कप्तान रहे हैं मोहम्मद कैफ (Photo- ETV Bharat)

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री देंगे युगल को आशीर्वाद: शादी समारोह में आध्यात्मिक गुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी शाम करीब 6 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से मसूरी पहुंचेंगे और नवदंपति को आशीर्वाद देंगे. वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ भी अपने परिवार के साथ मसूरी पहुंच चुके हैं.

बारात की एंट्री होगी बेहद खास: खास बात यह है कि शादी को और अधिक शाही अंदाज़ देने के लिए बारात की एंट्री बेहद खास तरीके से कराई जाएगी. इसके लिए दूल्हे कुलदीप यादव की बारात के लिए एक विशेष सजी-धजी घोड़ी के साथ-साथ एक रॉयल विंटेज कार “रोल्स-रॉयस” भी देहरादून से मंगवाई गई है. बारात की एंट्री इसी विंटेज कार और पारंपरिक घोड़ी के साथ कराई जाएगी, जिससे समारोह को शाही रूप दिया जाएगा.

Kuldeep Yadav Wedding in Mussoorie
कुलदीप यादव की शादी में शामिल होने आए मोहम्मद कैफ (Photo- ETV Bharat)

तिलक वर्मा, कुलदीप की शादी में पहुंचे: भारतीय टीम के युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा भी मसूरी पहुंच चुके हैं और शादी समारोह में शिरकत करेंगे. क्रिकेट जगत से जुड़े कई और नामचीन खिलाड़ी और मेहमानों के भी समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

मेहमानों के मनोरंजन के लिए होगी भव्य आतिशबाजी: इवेंट मैनेजमेंट टीम के अनुसार शादी के अधिकांश इंतजामों को गोपनीय रखा गया है, ताकि समारोह की भव्यता और आकर्षण बरकरार रहे. हालांकि यह जरूर बताया गया है कि देर शाम मेहमानों के मनोरंजन के लिए भव्य आतिशबाजी का आयोजन किया जाएगा, जो मसूरी की वादियों को रोशनी से जगमगा देगा.

Kuldeep Yadav Wedding in Mussoorie
रॉयल विंटेज कार 'रोल्स-रॉयस' में बैठेंगे कुलदीप यादव (Photo- ETV Bharat)

मेहमानों को मिलेंगे लजीज व्यंजन: वहीं मेहमानों के लिए खास दावत का भी इंतजाम किया गया है. डिनर में अफगानी क्यूज़ीन से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी उत्पादों से तैयार किए गए पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे. इसके अलावा उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दर्शाने के लिए पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे मेहमान पहाड़ की संस्कृति और आतिथ्य का आनंद ले सकेंगे.

कुल मिलाकर कहा जाए तो मसूरी में होने वाली यह शादी किसी शाही समारोह से कम नहीं होगी, जिसमें क्रिकेट जगत, आध्यात्मिक जगत और समाज के कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होकर इस खास पल के साक्षी बनेंगे.
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कैफ रैना कुलदीप की शादी में पहुंचे
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