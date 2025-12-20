कश्मीर में स्मृति मंधाना की लिटिल फैन से मिले फिल्ममेकर कबीर खान, क्रिकेटर ने भी लुटाया प्यार

ETV Bharat / sports

कश्मीर में स्मृति मंधाना की लिटिल फैन से मिले फिल्ममेकर कबीर खान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 20, 2025 at 8:40 PM IST

Kabir Khan in Kashmir: फिल्ममेकर कबीर खान हाल ही में कश्मीर के दौरे पर थे, जहां उन्हें आरू में एक छोटी बच्ची मिली, जो भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की फैन थी. वो चाहती थी कि कबीर खान क्रिकेटर को बताएं कि वह उसकी पसंदीदा खिलाड़ी है. फिल्म 'एक था टाइगर' बनाने वाले कबीर खान ने इस बात का जिक्र अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आरू की फोटो शेयर करके की है. उसके साथ फिल्ममेकर ने वादी की और भी फोटो शेयर की है.

कबीर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर उस जगह की कुछ शानदार तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'कश्मीर में अपने कैमरे के साथ घूमना मुझे हमेशा जादुई पल देता है. जैसे आरू की रहने वाली छोटी बच्ची, जो चाहती थी कि मैं स्मृति मंधाना को बताऊं कि वह उसकी पसंदीदा खिलाड़ी है. मुझे उम्मीद है कि स्मृति यह पोस्ट देखेंगी.' 'बजरंगी भाईजान' बनाने वाले कबीर खान ने आगे कहा, 'ये वो लड़के जिनका खेल का मैदान एक पहाड़ी झरने से घिरा है. अगर आप छक्का मारते हैं तो गेंद पूरी घाटी से बहकर झेलम नदी में चली जाएगी.'

क्रिकेटर ने भी लुटाया प्यार
कबीर खान ने अपनी पोस्ट के जरिए छोटी बच्ची की बात को मंधाना तक पहुंचाने के लिए मंधाना को टैग भी किया था. जिसकी वजह से वो पोस्ट मंधाना तक पहुंच गई. जिस पर मंधाना ने रिएक्ट किया और कहा कि उस छोटी बच्ची को मेरी तरफ से काफी प्यार दीजिए. मंधाना ने कमेंट सेक्शन में दिल वाली इमोजी के साथ लिखा, 'प्लीज आरू में उस छोटी चैंपियन को मेरी तरफ से एक बड़ा गले लगाओ और उसे बताओ कि मैं भी उसके लिए चीयर कर रही हूं!'

बता दें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृती मंधाना इन दिनो काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, लेकिन उन्होंने छोटी फैन को निराश नहीं होने दिया बल्कि कबीर खान की पोस्ट पर रिएक्ट करके बात दिया कि वो इस मुश्किल दौर से निकल चुकी है और अपने क्रिकेट पर फोकस कर रही हैं. दरअसल हाल ही में उन्होंने पलाश मुच्छल से अपनी शादी कैंसिल करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था.

